Jack Fletcher responde a Shea Lacey mientras el joven del Man United habla sobre la tarjeta roja contra Brighton

El prospecto del Manchester United, Shea Lacey, se disculpó por su tarjeta roja en la derrota de la tercera ronda de la Copa FA el domingo ante Brighton en Old Trafford.

El talento del Manchester United, Shea Lacey, abandona el campo frustrado tras una tarjeta roja ante el Brighton (Imagen: Carl Recine/Getty Images)

Shea Lacey se disculpó con sus compañeros, personal y seguidores del Manchester United después de ser expulsado al final de la derrota de la Copa FA del domingo ante Brighton en Old Trafford.

El United fue eliminado de la Copa FA por un rival de la Premier League después de estar perdiendo durante la mayor parte del partido. El delantero Benjamin Sesko acababa de marcar un gol en el minuto 85, cuando Lacey, de 18 años, recibió dos tarjetas amarillas seguidas.

El primero fue por una falta y el segundo por su reacción ante una segunda falta. Después de derribar a Ferdi Kadioglu, por lo que el árbitro Simon Hooper concedió un tiro libre para Brighton, Lacey tiró el balón con ira.

Por lo tanto, el adolescente recibió otra tarjeta amarilla y se le ordenó abandonar el terreno de juego. Lo hizo mientras mostraba aún más frustración y ocultaba su rostro en su camiseta antes de que las cámaras de televisión captaran al jugador pateando una pared en el túnel de Old Trafford.

Pero con la mente más tranquila en las horas posteriores a la decepción del United, Lacey publicó una disculpa completa en sus canales de redes sociales.

«Me gustaría pedir disculpas a todos mis compañeros, personal y aficionados. [sad pensive face emoji]. Decepcioné a todos esta noche. No puedo dejar que mis emociones se apoderen de mí. Haré todo lo que pueda para arreglar esto [praying emoji]”, prometió.

Esta fue la primera aparición de Lacey en la Copa FA y sólo la tercera con la selección absoluta del United. Los tres han entrado como suplentes dos veces desde que Darren Fletcher asumió como entrenador interino, y su aparición contra Brighton fue la más larga que pasó en el campo de juego del United.

La sección de comentarios de su publicación de Instagram presentó una respuesta del hijo del entrenador interino del United y compañero de estudios de la academia, Jack Fletcher, quien envió un corazón rojo y emojis de cruz a su compañero de equipo.

Como resultado de su tarjeta roja, Lacey cumplirá ahora una suspensión que le dejará fuera del derbi de Manchester del próximo fin de semana contra el Manchester City en Old Trafford.

Pero Fletcher finalmente no estaba contento de que su jugador hubiera sido puesto en esta posición. El técnico interino del United dijo a TNT Sports: «La tarjeta amarilla de Shea Lacey es ridícula en comparación con las faltas que cometimos contra nosotros durante todo el partido, lo que finalmente resultó en que el chico cometiera un error y fuera expulsado. Para mí, es un mal árbitro».

«Está decepcionado porque le importa, comprende y sabe que aprenderá de ello. No hay duda de su talento. Hoy fue una curva de aprendizaje empinada, pero creemos en Shea.

«Es uno de nuestros talentos jóvenes más interesantes y estoy seguro de que tendrá la oportunidad de compensar eso en Old Trafford en el futuro».

