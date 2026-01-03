Ivan Toney, Kobbie Mainoo y transferencias de enero: respuestas a las preguntas del Man United

Nuestro redactor senior del Manchester United, Tyrone Marshall, responde a sus preguntas sobre el club y lo que está pasando en Old Trafford.

Ivan Toney podría regresar a la Premier League este mes

Bienvenido a nuestra última sesión de preguntas y respuestas sobre el Manchester United con el redactor senior del club Tyrone Marshall, quien informa sobre los acontecimientos del día a día en Old Trafford.

La ventana de transferencia de enero ya está abierta y United podría estar activo este mes. La Roma busca a Joshua Zirkzee y Kobbie Mainoo podría presionar para lograr un movimiento, lo que conduciría a reemplazos.

Sobre el terreno de juego, Rubén Amorim necesita un impulso de Año Nuevo después de terminar 2025 con un pésimo empate en casa ante los Wolves.

Hicimos preguntas y usted cumplió. A continuación encontrará las respuestas a las preguntas enviadas. A partir de ahora realizaremos sesiones semanales de preguntas y respuestas, así que esté atento a nuestras redes sociales y haga sus preguntas mientras intentamos mantenerlo actualizado con todo lo que sucede en Old Trafford.

¿Otorgará el club préstamos a corto plazo para cubrir las lagunas? ¿Como un Conor Gallagher o Ivan Toney?

Es una posibilidad. El United insiste en que la atención se centra en los objetivos a largo plazo y que todo lo que hagan será dar un paso adelante que habían planeado más adelante.

No creo que Toney cumpla con esos requisitos, aunque sí creo que habría sido un buen fichaje si el United hubiera hecho el movimiento cuando dejó Brentford y no ahora. Hay confianza en Benjamin Sesko en Old Trafford y cualquier fichaje ofensivo probablemente reemplazará a Zirkzee como suplente, y Toney no desempeñará ese papel.

El mediocampo es un área que el United estará atento este mes. Esperan comenzar una renovación del mediocampo en el verano, pero podrían adelantarla si es posible. Bien podría depender de si alguien se va. El futuro de Manuel Ugarte es incierto y Mainoo aún podría solicitar una cesión este mes si su situación no mejora.

¿Tienen el espacio del PSR para hacer un gran movimiento para Adam Wharton u otro CM joven, tal vez del extranjero como Sangare de Lens?

La posición del PSR del United ha mejorado, como lo demuestran sus gastos de verano y su voluntad de competir por £65 millones de Antoine Semenyo este mes. Las reglas del PSR también están en marcha y serán reemplazadas por el índice de costos de plantilla (SCR) la próxima temporada. En teoría, esas reglas deberían adaptarse mejor al United.

No creo que haya ninguna posibilidad de que Palace deje ir a Wharton este mes. Mire el revuelo que causó Oliver Glasner cuando casi vendieron a Marc Guehi en el verano, eso no va a suceder, especialmente si vuelven a competir por el fútbol europeo.

Alguien como Sangare probablemente sería más factible, aunque no hay nada concreto al respecto en este momento. Nuevamente, algo así podría depender del futuro de Ugarte y Mainoo este mes.

Haz que Kobbie esté en forma y sea juguetón. ¿Cómo es que un internacional inglés del año pasado no puede conseguir un lugar en nuestro actual equipo «repleto de estrellas», que juega un fútbol tan sensacional y deja a los equipos a un lado semana tras semana?

Han sido doce meses difíciles para Mainoo. Parece bastante claro que Amorim no está convencido, aunque no está solo. Mainoo es un mediocampista excepcional en posesión, pero su trabajo fuera de posesión necesita muchas mejoras. Por eso hay reticencia a jugar con él demasiado profundo y Amorim lo probó como número 10 e incluso como delantero el año pasado.

Sus pies rápidos y su regate lo convierten en una verdadera amenaza en esas áreas. Si puede reforzar su posicionamiento en áreas más profundas, puede convertirse en un mediocampista de calidad, pero eso requerirá que juegue partidos.

Es una pena que se haya lesionado cuando podría haber tenido un comienzo y será fascinante ver cuándo estará en forma nuevamente, si podrá entrar al equipo y si Amorim le dará más tiempo de juego si usa cuatro defensas y juega tres en el mediocampo.

Definitivamente deberíamos darle a Martínez un buen lugar en el puesto número 6 del mediocampo. Es un gran defensor y bueno en pases hacia adelante. Es un jugador natural en el centro del campo y podría ahorrarnos mucho dinero.

Amorim dijo en noviembre que no veía a Martínez como una opción a largo plazo en el mediocampo y sólo lo vimos allí durante 45 minutos, cuando entró en el descanso contra el Aston Villa.

Jugó allí para el Ajax y tiene rango de pase para eso, pero eso hay que compensarlo con lo que perderías si lo sacaras del centro de la defensa. Puede romper líneas con sus pases desde lo profundo y es un excelente defensor, quizás el mejor uno contra uno del United.

No le veo muchas oportunidades en el centro del campo. Creo que la solución a largo plazo a los problemas del United estará en el puesto número 6 en el mercado de fichajes.