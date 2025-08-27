Tyrell Warren finalmente irá al mismo lanzamiento que el hombre unido nueve años después de que se acercara a José Mourinho.

El equipo juvenil United aprende en Belgrado, febrero de 2018

Scott McTominay y Angel Gomes son los debutantes de la Academia más famosos bajo José Mourinho abeja Manchester United Pero no fueron los dos primeros nombres en sus labios.

En una de las primeras conversaciones de Mourinho como gerente del United, tomó otro futuro graduado, Axel Tuanzebe, quien pudo conocer a su antiguo club con Burnley el sábado.

El otro está listo para jugar contra United para Grimsby Town el miércoles por la noche. «Creo que debería jugar», dice Tyrell Warren con suerte.

Warren formó parte del primer equipo de entrenamiento de Mourinho en United en julio de 2016. En ese momento, el retraso tenía 17 años y para hacer su primer comienzo para los menores de 21 años.

«Fue una locura ser honesto, fue una locura», dice Warren por teléfono. «Realmente no lo esperaba. Regresé del verano y (la cabeza de la academia) Nicky Butt dijo que estaba con el primer equipo, con el que estaba un poco sorprendido. Pero solo tuve que entrenar y mostrar lo que puedo hacer».

Mourinho sugirió que Warren viajaría Wigan atlético Para su primer juego que está a cargo, un amistoso de pretemporada. Al final no había espacio para Warren en el sofá del estadio DW. Sus recuerdos de entrenamiento bajo Mourinho y Rui Faria siguen siendo animados.

«Fue bueno, lo disfruté», recordó. «Pasaron unas dos semanas antes del primer partido contra Wigan, pero aprendí mucho de Mourinho y los jugadores, el ritmo de entrenamiento, qué tan duro entrenas. Y eso acabo de llevar al equipo juvenil e intenté hacerlo en las sesiones de entrenamiento con ellos».

Mancunian Warren, ahora 26 años, pasó 14 años en la Academia Unida. Fue visto por primera vez para jugar para Corlton St Griffins a la edad de «seis o siete» y firmó para el club bajo los años 9. Warren fue un elevador rápido, jugó en la Copa Milk a los 15 en 2014 y debutó para las reservas a la edad de 17 años en 2016.

Jugó un papel pequeño pero clave en el triunfo del título menor de 21 años 2015-16. Cuando Louis Van Gaal ordenó a los jugadores del primer equipo que cayeran a las reservas, Warren entrenó con Adnan Januzaj y Andreas Pereira.

Warren Joyce, el gerente de la segunda cuerda, era conocido por cambiar a los niños en los hombres a través de métodos despiadados. «Era genial», admite Warren. «Te haría fuerte física y mentalmente.

Warren posa en diciembre de 2015 para la Copa de Jóvenes de United contra QPR

«Era un jugador más joven en la academia, entrena con todas las reservas. Su filosofía le tiene miedo a cualquiera, solo pelea y, por lo tanto, juego mi juego. Simplemente no tengo miedo realmente, eso proviene del entrenamiento con Warren».

Cuando Warren tenía 15 años, se sentó en la primera fila y posó para la foto de clase anual en Carrington en julio de 2014. La foto no se publicó durante seis años. Está bien desactualizado.

Bajo la alineación están McTominay, Axel Tuanzebe, Dean Henderson, Demetri Mitchell, Cameron Borthwick-Jackson, Joe Riley y Marcus Rashford. Entonces todo jugó para United.

Clase de United de 2014

Hay otras caras familiares. Jimmy Dunne ha jugado más de 100 veces para Queens Park Rangers, Ollie Rathbone también juega en el campeonato para Wrexham, Devonte Redmond estaba en la carrera de carreras para el comienzo de la era de Reynolds y McElhenney, mientras que Callum Gribbin era un producto esciso.

Warren permanece cerca de Rashford, tanto que era parte de su círculo íntimo que entrenó en Cannes en el verano y se puso de vacaciones. Rashford fue a Warren jugando para Barrow hace tres años.

«Había claramente algunos de nosotros en ese momento, todos los mismos siglos, todos de Manchester, de la misma área en Manchester, que jugaban para los mismos equipos locales en esa área y distrito», recuerda Warren, «por lo que fue fácil ir entre ellos y conocerse.

«Él (Rashford) ha estado en algunos de mis juegos con el resto de mis amigos y es interesante ver que todavía vendrá a ver con sus amigos. No es una amistad olvidada y se trata de amistad».

Warren está convencido de que Rashford recuperará el formulario de clase mundial de que mostrará tres temporadas prestadas en Barcelona para United en Barcelona. «Sí, claro. Él puede volver a ese nivel. Todos en el mundo saben lo que puede hacer y estoy seguro de que esta temporada le mostrará a todos en el mundo lo que puede hacer».

Esta semana Competencia TIE es una recompensa sentimental para Warren, quien admite que se ha vuelto amoroso con el fútbol después de que lo dejaron unidos en 2019. «Es cierto, ¿dónde ahora? United es un club tan grande y solo puedes bajar. Fui a algunos lugares donde realmente no funcionó.

Warren celebra contra Basilea en la UEFA Youth League en noviembre de 2017

Warren se unió a Grimsby en 2024 y los Marineros se perdieron un lugar de play-off la temporada pasada. Han hecho un comienzo invicto de la campaña mientras se preparan para la primera visita de United a Blundell Park desde 1948.

Entonces, ¿cómo reaccionó Warren, un fanático de The Boyhood United, al sorteo de la segunda ronda? «¡Lo curioso es que dormí cuando sucedió el sorteo!» Se ríe. «Dos de mis compañeros de equipo entraron en mi habitación y me dijeron que estábamos unidos en casa y me despertaron. Luego le dije a mi madre, mi familia nos dijo que estábamos unidos.

«Mi madre estaba muy feliz porque mi madre y mi padre me llevan a todas partes cuando era un niño pequeño, para entrenar. Están felices de tener la oportunidad de jugar contra United».