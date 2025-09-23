Investigación de la Premier League de Man United Risk después de que hayan surgido las imágenes del Chelsea

Manchester United derrotó al Chelsea en Old Trafford, pero ahora podría enfrentarse a la Premier League para futuras investigaciones y posibles acciones regulatorias

Harry Maguire podría estar sujeto a un estudio de la Premier League después de que parecía no seguir los protocolos de la jornada (Imagen: AP)

El Manchester United se enfrenta a la Premier League para más investigación y posible acción regulatoria después de su victoria por 2-1 sobre Chelsea.

Las imágenes que aparecen en las redes sociales han significado que Harry Maguire no sigue el protocolo multiball después de haber sido reemplazado durante la segunda mitad.

En lugar de caminar por el campo cuando se reemplaza por Leny Yoro, el árbitro Peter Bankes le indicó que lo dejara en el punto más cercano.

La ruta de Maguire se fue a la parte posterior del gol que Chelsea defendió durante la segunda mitad. Mientras caminaba, rompió técnicamente una de las reglas de la Premier League, mientras pateaba audazmente una pelota de uno de los conos mientras rodaba a las gradas.

Dos bolas de reemplazo están en la parte superior de los conos detrás de cada línea de gol en línea con el cuadro de 18 años.

Luego recolectan jugadores aquí para reiniciar el juego, con el objetivo de Multiball para minimizar la interrupción del juego cuando la pelota sale del juego.

El contenido no se puede mostrar sin permiso

La Premier League afirma que el sistema, introducido por primera vez en la temporada 2022/23, está planeando mantener la electricidad de las competiciones y reducir los retrasos «.

Agregan que «el cumplimiento de las reglas y orientación relevantes es de vital importancia para mantener la consistencia y, crucial, garantizar que los clubes de origen no obtengan una ventaja competitiva debido a su abuso del sistema».

Los jugadores del jardín tienen que recoger la pelota de juego o obtener una pelota de los conos en lugar de recibirlos de los equilibrios.

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 49 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 336 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

Los porteristas que están a punto de dar una patada objetivo son los únicos jugadores para quienes los asistentes de BAL pueden ofrecer una pelota detrás de cada gol.

El sistema Multiball afirma: «Los participantes (incluidos, entre otros, los jugadores, los reemplazos, los residentes del área técnica o cualquier otro personal del club) no deben interrumpir el sistema multiball, la bola de competencia o las bolas de reemplazo en ningún momento».

Agrega: «Cada uno no sigue el protocolo Multiball se remite a la Premier League para más investigación y posible acción regulatoria bajo las reglas de la Premier League».

Aunque el incidente no se convierte en consecuencias serias, Magire puede pensar dos veces en el futuro si ha hablado sobre las imágenes.

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.