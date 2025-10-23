Innumerables llamadas telefónicas, luchas del Barcelona y preocupaciones tardías: la historia interna del traslado de Bruno Fernandes al Man United

Bruno Fernandes hará su aparición número 300 con el Manchester United este fin de semana cuando los Rojos reciban al Brighton en Old Trafford, siendo el capitán sin duda el mayor éxito de transferencia del club en los últimos años.

Bruno Fernandes disputará su partido número 300 con el United este fin de semana (Imagen: Foto de Simon Stacpoole/Offside/Offside vía Getty Images)

Es difícil argumentar que Bruno Fernandes ha sido el mejor fichaje del Manchester United en la última década.

Muchos han venido por mucho dinero. Muchos se marcharon con razón. Pero ningún jugador ha ofrecido tantos momentos especiales y tanta relación calidad-precio en ese tiempo como el actual capitán del United.

Este fin de semana, el portugués, que llegó procedente del Sporting de Lisboa en 2020, dirigirá a los hombres de Rubén Amorim en el Teatro de los Sueños y disputará su partido número 300 con el club. Sin embargo, si hubiera habido ciertas personas en el club y un video en particular de Fernandes perdiendo la calma, es posible que su traslado al United nunca hubiera ocurrido.

Pero innumerables llamadas telefónicas, un jet privado y el trato de alfombra roja (no necesariamente para el jugador en sí) aseguraron que el United tomara ventaja sobre el Barcelona y consiguiera a su hombre.

Fernandes entró en el radar del United en 2018, regresando a Portugal con el Sporting de Lisboa después de una etapa en Italia con el Udinese, donde emergió como uno de los talentos más brillantes de la Primeira Liga. En septiembre, el departamento de contratación del club y el entonces técnico Ole Gunnar Solskjaer decidieron que Fernandes sería un fichaje ideal para el verano siguiente.

Sin embargo, cuando llegó 2019, el Sporting no quiso vender y se negó a cotizar un precio. Sin embargo, el director general del United, Ed Woodward, no se desanimó y las conversaciones en curso con el presidente del Sporting, Frederico Varandas, con quien tenía una estrecha relación, mantuvieron sobre la mesa un posible acuerdo futuro.

Pero una reunión en Carrington amenazó con frustrar un movimiento futuro cuando el jefe de reclutamiento del United mostró a los que estaban en la sala un video de Fernandes pateando la puerta del vestuario del Sporting después de una tarjeta roja en un partido con el Boavista. Causó caos y división entre el personal.

“El debate interno giraba en torno a su temperamento”, recordó una fuente del club. —Que era demasiado impulsivo. Era un riesgo. No podía controlarse.

Surgieron dudas sobre el temperamento del mediapunta portugués

TODO DEL FÚTBOL EN YOUTUBE: Regístrese ahora y sea el primero en ver los últimos episodios de In The Mixer y otros programas originales que le ofrece Sky Bet. Sigue todo el fútbol Instagram, tiktok, Facebook Y incógnita.

Pero a Woodward le encantó. Le gusta la pasión, la voluntad de ganar, la actitud. Recordando lo que Sir Alex Ferguson había dicho acerca de querer que los jugadores fueran humildes fuera de la cancha, pero con alborotadores dentro, sintió que la actitud de Fernandes era perfecta para el club.

Y aprovechando su relación con Varandas, las conversaciones sobre una transferencia pronto se hicieron más frecuentes: Fernandes estaba cada vez más interesado en unirse al United en lugar de al Barcelona y al Tottenham, quienes estaban siguiendo su progreso en Portugal.

Varandas quería casi 50 millones de libras y el United presionaba desesperadamente para llegar a un acuerdo y mantenerlo en secreto, pero la noticia empezó a filtrarse en Lisboa. Por ejemplo, United envió una delegación a la capital portuguesa en enero de 2020 para cerrar el trato.

El United estaba dispuesto a pagar £55 millones, pero mientras el tiempo avanzaba en la ventana de transferencia, Varandas (en gran parte gracias a su relación con los altos mandos del United y al deseo de Fernandes de mudarse solo a Manchester) aceptó £47 millones. El United había ganado lo que pensaban que era una «ganga».

Fernandes voló rápidamente a Manchester en un jet privado, acompañado por los mayores del United, y no pudo evitar la sonrisa en su rostro. Creció viendo partidos del United por televisión y para él era un sueño toda su vida unirse al club. Y lo demostró una vez que hizo realidad ese sueño.

Bruno Fernandes con Ole Gunnar Solskjaer el día que llegó al Manchester United

Una fuente del club dijo: «Tenía muchas ganas de venir. Llegó al campo de entrenamiento radiante. Quería conocer a todos y echar un buen vistazo. No podría estar más feliz. Le pusimos la alfombra roja».

«No podía esperar para empezar. Parecía alguien que tenía el ADN del United en él. Y desde entonces ha representado al club con distinción. Tiene una gran actitud».

«Ha interactuado con sus seguidores, firma muchas cosas cuando se lo piden. Entraría en cualquier ambiente y se sentiría súper cómodo. Sería dueño de la sala.

«Tiene una gran actitud. Para el Manchester United atravesaría paredes».

Lo hará por 300ª vez el sábado.

Man United ofrece hasta un 60% de descuento en kits y productos Este artículo contiene enlaces de afiliados, recibimos una comisión por las ventas que generamos a partir de él. Más información Varios Fanáticos Compra la oferta aquí Fanatics ha reducido el precio de los kits y la mercancía de Man United con hasta un 60% de descuento en artículos seleccionados.

¡Puedes escuchar nuevos episodios de In The Mixer en Spotify y Apple Podcasts!

Aquí en Manchester Evening News nos esforzamos por brindarle la mejor cobertura y análisis del Manchester United.

Asegúrate de no perderte las últimas novedades de United uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Hacer clic aquí para obtener las historias más importantes del día.

Y, por último, si prefiere escuchar el análisis de nuestros expertos, asegúrese de consultar nuestro podcast Manchester is Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcasts, incluidas Spotify Y Pódcast de Appley también puedes mirar YouTube.