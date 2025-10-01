‘Innecesario’ – Erling Haaland da un veredicto destructivo en Man City vs Monaco

Manchester City renunció a una ventaja dos veces para tirar de 2-2 con Mónaco en la Liga de Campeones, a pesar de que Erling Haaland anotó un aparato ortopédico.

Erling Haaland era un hombre del juego en Mónaco, pero estaba furioso en la segunda mitad de la ciudad de la ciudad.

Erling Haaland golpeó la segunda mitad del Manchester City contra Mónaco contra Mónaco y etiquetó al «innecesario» después de haber admitido una multa tardía para dibujar con el lado francés.

Haaland anotó dos goles en la primera mitad, ambos lados de un hermoso golpe de Jordan Taze, y los Blues causaron a Mónaco innumerables problemas en los primeros 45 minutos.

Pero tomaron su pie del gas después del descanso y no lograron matar el juego, por lo que el precio pagado cuando Mónaco fue multado con VAR Review por un pie alto de Nico González en Eric Dier.

Centrum-Back Animal tomó el castigo para ganar un punto a los anfitriones y Haaland estaba furioso por lo que había visto después del intervalo de su lado.

«Hicimos algo innecesario en la segunda mitad. No jugamos lo suficientemente bien, así que no merecemos ganar», dijo el delantero noruego.

«Necesitamos más energía para regresar más a la primera mitad, dominamos mucho más. En la segunda mitad tomaron la delantera mucho más».

La ciudad no estaba contenta con la decisión criminal, en la que González parecía obtener el balón, aunque su pie también estaba alto y atrapado en animales, con Haaland que presentó esa imagen.

«Si pateas a alguien en la cara, creo que es una penalización. No lo sé. No lo vi», dijo.

La primera mitad de Haaland continuó su hermosa forma de forma esta temporada. Ahora ha anotado en ocho juegos consecutivos para club y país y tiene 11 goles en ocho juegos para City.

Solo tuvo siete toques en los primeros 45 minutos antes de esos dos goles, pero jugó esas estadísticas e insistió en que contribuyó de otras maneras.

«Todavía creo que estoy involucrado en el juego, hacer movimientos y dar espacio a los demás», dijo. «Puedes participar en el juego de muchas otras maneras. Hice mi trabajo en la primera mitad, no estoy en el segundo».

—

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester City.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de la ciudad al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.