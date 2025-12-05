Inglaterra descubre a su rival en el Mundial de 2026 al confirmarse la fase de grupos

Inglaterra fue colocada en el Grupo L para la Copa Mundial del próximo verano durante la ceremonia de la FIFA en Washington DC el viernes.

Se conoce el rival de Inglaterra en la fase de grupos del Mundial 2026 (Imagen: Mandel NGAN – Pool/Getty Images)

Inglaterra está a punto de iniciar la temporada de la Copa del Mundo contra Croacia mientras busca poner fin a sesenta años de decepciones. Los grupos para el próximo torneo se decidieron el viernes durante una larga y glamorosa ceremonia celebrada por la FIFA en Washington.

Después de una impecable campaña de clasificación que aseguró su lugar en la Copa del Mundo, los Tres Leones ahora conocen a sus oponentes después de haber sido incluidos en el Grupo L. Su primer partido será contra Croacia, y el partido tendrá lugar en Toronto o Dallas.

En el sorteo también se enfrentó a Inglaterra contra Panamá, su oponente del torneo de 2018, y Ghana completó el grupo. Si bien se conocen las identidades de sus oponentes, las ubicaciones de sus partidos siguen siendo inciertas.

Sin embargo, se entiende que Inglaterra sólo se enfrentará a uno de los otros mejores equipos (Argentina o España) en las semifinales, y a Francia sólo en la final, siempre que los cuatro equipos encabecen sus respectivos grupos.

El sábado está previsto un segundo sorteo para determinar las sedes de cada partido. Inicialmente, la FA esperaba que Inglaterra fuera colocada en el Grupo J, lo que habría significado que dos partidos se jugarían en Kansas City, el lugar preferido para su base de entrenamiento, informa el Mirror.

El equipo de Thomas Tuchel ya ha confirmado una base de calentamiento y utilizará las instalaciones del Inter Miami en Florida, donde también disputará dos partidos de cara al Mundial. La fecha límite para que la FA presente la base de entrenamiento elegida es el 10 de enero de 2026.

Inglaterra espera poner fin a una larga sequía de trofeos, que se remonta a su victoria en la Copa del Mundo en casa en 1966. Su logro más reciente fue llegar a cuartos de final en Qatar en 2022, donde fue derrotada por Francia, y alcanzó las semifinales en Rusia cuatro años antes.

Gareth Southgate dirigió ambas campañas, pero renunció después de que Inglaterra perdiera ante España en la final de la Eurocopa 2024, con Lee Carsley actuando como entrenador interino.

Carsley jugó un total de seis partidos antes de ser reemplazado por el actual entrenador Tuchel. El alemán ya ha expresado su ambición de poner fin a la larga sequía de trofeos de Inglaterra.

Antes del sorteo del viernes, Tuchel dijo: “Todo el mundo sabe que no podemos prometer ganar, pero quieren ver un equipo, un espíritu de equipo, un equipo que lo dé todo y luche el uno por el otro.

«Si los jugadores aportan eso, entonces creo que todo es posible. Seremos lo suficientemente valientes para soñar con ello, seremos lo suficientemente valientes para intentarlo».

«Siento el cambio en las expectativas y un cambio en la respuesta que recibo de los fans y de la gente que conozco porque les gusta lo que vieron. ¿Tengo más confianza ahora? Sí. Porque hemos mejorado. Tenemos que llegar e intentar que suceda algo especial, pero no podemos garantizarlo».

Calendario potencial de Inglaterra

Las fechas de juego están sujetas a confirmación final durante el segundo sorteo del 12/6.

Partidos del Grupo L de Inglaterra.

Croacia – 17 de junio

Ghana – 23 de junio

Panamá – 27 de junio

Si Inglaterra encabeza el grupo:

Dieciseisavos de final – 1 de julio

Ronda del 16 al 5 de julio

Cuartos de final – 11 de julio

Semifinal – 15 de julio

Final – 19 de julio

Si Inglaterra queda en segundo lugar:

Dieciseisavos de final – 2 de julio

Ronda del 16 al 6 de julio

Cuartos de final – 10 de julio

Semifinal – 14 de julio

Final – 19 de julio

Si Inglaterra se clasifica como tercer clasificado:

Dieciseisavos de final – 3 de julio