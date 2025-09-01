‘Increíble’ – Senne Lammens ‘Primeras palabras después de completar la transferencia del Manchester United

Senne Lammens ha completado una transferencia a Man United y aquí están las primeras palabras del portero después de firmar para el club.

Jason Wilcox con Senne Lammens. (Imagen: Manchester United)

Senne Lammens está «extremadamente orgulloso» de completar una transferencia al Manchester United.

Lammens ha surgido en las últimas semanas como el portero de la prioridad de United y su transferencia de £ 18.2 millones (más complementos) de Royal Amwerp anunció oficialmente el día de la fecha límite.

El arquero de 23 años ha firmado un contrato de cinco años con Old Trafford.

United consideró un movimiento para el portero de Aston Villa Emiliano Martínez, pero los jefes de clubes están convencidos de que Lammens es la mejor opción después de seguir su progreso con Royal Amwerp.

Lammens dijo: «Estoy extremadamente orgulloso de convertirme en miembro del Manchester United, es un verdadero sueño hecho realidad. En los últimos años ha sido un gran viaje, ahora ha terminado en un destino increíble y, con suerte, el comienzo de algo especial.

«Puedes sentir la atmósfera positiva que se hace aquí, y sé que puedo tener un impacto real en el club en los próximos años.

«No puedo esperar para conocer a mis compañeros de equipo y trabajar con Ruben y el cuerpo técnico. Este es el lugar perfecto para seguir desarrollándose, creciendo junto con este emocionante equipo y logrando mis objetivos profesionales».

El director de Voetbal Jason Wilcox agregó: «Senne es un excelente joven guardián con un gran potencial; estamos encantados de que haya elegido unirse al Manchester United después de un considerable interés de varios clubes».

Todavía está por ver cómo Lammens encaja con el portero -Hierarquía en United.

Altay Bayindir comenzó la temporada como la primera opción y ha cometido dos errores en la Premier League, mientras que Andre Onana cometió un error después de su retiro al equipo contra Grimsby.

Después de la victoria de Burnley, Amorim defendió a sus guardianes e insistió: «Creo que es difícil ser portero del Manchester United en este momento».

