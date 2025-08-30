Man utd Transfer NUEVO Si Alejandro Garnacho completa £ 40 millones en Chelsea Transfer

Alejandro Garnacho ha completado su reubicación del Manchester United al Chelsea.

El extremo estaba en Stamford Bridge para ver cómo su nuevo club Fulham derrotó en el partido temprano de la Premier League el sábado y completó su cambio de £ 40 millones.

Se espera que Garnachos se mude al Chelsea durante la mayor parte del verano y los Blues han sido admiradores a largo plazo del jugador de 21 años.

Se une a un contrato de siete años y el acuerdo comprende una venta del 10 por ciento para United.

Después de asegurar el interruptor, Garnacho dijo: «Es un momento increíble para mi familia y para mí ser miembro de este gran club.

«No puedo esperar para comenzar. Vi la Copa Mundial del Club y convertirme en miembro de los campeones mundiales es especial, ¡somos el mejor equipo del mundo! Es genial estar aquí y estoy muy feliz».

El internacional de Argentina se mudó a Old Trafford en 2020 cuando tenía 16 años y ayudó a los Rojos a ganar la Copa Juvenil FA en 2022.

Rompió la próxima temporada en el primer equipo y parecía listo para un futuro brillante con los Rojos.

Pero se fue a favor de Ruben Amorim y este verano se entrenó del primer equipo como parte del ‘Escuadrón de bombas’ de los Unidos.

Su partida cuenta como una ganancia pura para United bajo las Reglas de Beneficio y Sostenibilidad (PSR) de la Premier League como Garnaacho como jugador local.

Garnacho dudó de su futuro después de que estuviera haciendo un gesto en mayo por la final de la Liga de la Europa contra el Tottenham Hotspur y Amorim le dijo tres días después que podía salir de United.

Amorim lanzó a Garnacho del equipo para el Derby de Manchester en City en diciembre sobre su actitud en la victoria 2-1 en Viktoria Plzen tres días antes. Garnacho fue seleccionado en los próximos 34 escuadrones de la jornada antes de ser omitido de la selección de 20 hombres en el último día de la temporada contra Aston Villa.

Garnacho comenzó 25 veces bajo Amorim, incluso en los seis neumáticos de nocaut antes de la final de la Europa League, pero luego fue dejado del XI inicial después de que Mason Mount anotó dos veces en la victoria semi -fina del segundo partido contra el atlético Bilbao.

Hablando de Garnacho a principios de este año, Amorim dijo: «Creo que Garnacho, puedes entender y puedes ver que es talentoso, es un niño talentoso real. Y a veces no funciona. No puedes explicar qué es.

«Pero tengo la sensación, creo que está claro que Garnacho quiere algo más con un liderazgo diferente. Y puedo entender eso. Así que creo que no es un problema.

«A veces te adaptas a un hombre, tienes la conexión. Otras veces quieres un nuevo desafío. Así que tratamos de hacer todo correcto para todas las partes. Para el club, al entrenador y los jugadores. Así que es algo natural en el fútbol».