‘Incomprensible’ – Christian Eriksen golpeó sus acciones después de dejar a Man United

Christian Eriksen dejó el Manchester United al final de la temporada y tiene que encontrar un nuevo club, con sus acciones como agente libre criticado por un ex internacional de Dinamarca

Christian Eriksen sigue siendo un agente libre después de salir del Manchester United (Imagen: Ash Donelon/Manchester United a través de Getty Images)

El ex Manchester United -Midfielder Christian Eriksen ha tenido que lidiar con las críticas a su decisión de entrenar con Malmo durante su tiempo como agente libre. Después de que fue omitido del último escuadrón Van Dinamarca, la motivación y la ambición de Eriksen fue interrogada por el ex centrocampista de Eerton y el Real Madrid Thomas Gravensen.

El jugador de 33 años dejó Old Trafford cuando su acuerdo se mantuvo al final de la temporada pasada. Después de no haber asegurado un nuevo club, Eriksen mantuvo su nitidez en el entrenamiento con el equipo sueco Malmo.

El ex creador de juegos de Tottenham Hotspur y Brentford permanecerá sin un equipo, a pesar de que se le permite negociar con amantes potenciales, ya que se acerca al final de su acuerdo de United en enero. Eriksen fue omitido de los partidos de calificación de Dinamarca contra Escocia y Grecia, que habían anotado en espacios de verano en relación con Noord -ireland y Lituania.

Se dice que el centrocampista rechazó la oportunidad de convertirse en miembro de Wrexham, mientras que Burnley y varios clubes europeos afirmaron haber mostrado interés, según lo informado por el espejo. Aunque la ventana de transferencia está cerrada, Eriksen sigue siendo capaz de firmar clubes en una transferencia gratuita.

Sin embargo, Gravesen está lejos de ser impresionado por los esquemas de entrenamiento actuales de Eriksen. Aunque Eriksen trabaja con Malmo, cada cambio permanente parece poco probable, dado que el club ya ha completado su equipo de la Europa League.

«Es incomprensible para mí que elija Malmo», dijo recientemente Gravensen a Fotboll Skanals. «No es un club donde puede ir porque no puede firmar un contrato con ellos y tenemos varios clubes en Dinamarca que son mucho mejores que Malmo.

Christian Eriksen realizó 107 actuaciones para el Manchester United (Imagen: Visionhaus/Getty Images)

«Esto parece algo amigable, donde Christian Eriksen ha terminado y se divierte con algunos amigos. ¿Dónde está la ambición de jugar al fútbol?

«Estamos hablando de estar sin un club durante tres meses, pero ha estado sin un club desde enero porque desde entonces ha podido firmar un contrato con un nuevo club. Ha estado arrastrando los pies durante mucho tiempo.

«Si quiere jugar para el equipo nacional, ¿qué señal envía esto? ¿A qué señal se envía y divertirse con amigos en Malmo?

Christian Eriksen anotó en junio para Dinamarca contra Noord -ierland (Imagen: Liselotte Sabroe/Ritzau ScanPix/AFP a través de Getty Images)

«No entiendo. Parece frívolo de alguna manera. Si tuviera ambiciones, habría ido a un club a un nivel más alto. Para mí no es lo suficientemente ambicioso como para ir a Malmo y divertirse. ¿Quién lo ve allí?»

Eriksen pasó tres años en United y llegó como agente libre después de su exitoso período corto en Brentford. El mediocampista ganó la Copa FA y la Copa Carabao bajo Erik Ten Hag.

Hizo 35 actuaciones en todas las competiciones en el período pasado y contribuyó con cinco goles y seis asistencias. Eriksen fue un reemplazo no utilizado porque United perdió la final de la Europa League ante su antiguo lado Spurs en mayo.

A nivel internacional, Eriksen obtuvo 144 gorras para Dinamarca, quien representa a su país en seis torneos principales. Esperará recuperar su lugar en el equipo para el próximo conjunto de calificaciones de la Copa Mundial de su país.