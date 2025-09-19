No había rasgo de humo blanco en Old Trafford a mitad de semana y Ruben Amorim sigue siendo la gestión de Man United.

Amorim: todavía no hay humo blanco

El entrenador en jefe del Manchester United Ruben Amorim sugirió que incluso el Papa no podía cambiarlo para elegir otra formación.

Amorim usó el sistema 3-4-2-1 en los 47 juegos que se hizo cargo en United, pero el equipo ha ganado solo ocho de 31 en la Premier League.

El copropietario de United Sir Jim Ratcliffe visitó el complejo de entrenamiento de Carrington de United el jueves el jueves, pero no había humo blanco. Ratcliffe tranquilizó a Amorim después de que un comienzo de la temporada de refuerzo en el que United ganó uno de sus cinco juegos y humillante de la Copa de la Liga fue eliminado por la cuarta stad de niveles.

Amorim continuará utilizando el sistema 3-4-2-1 con el que jura en el armador de la Premier League Home of United contra Chelsea el sábado por la noche y aclara que ahora no va a cambiar la forma de Estados Unidos.

«No, no, no», respondió Amorim cuando se le preguntó si la formación fue mencionada con Ratcliffe. «Nadie, incluso el Papa no cambiará … Este es mi trabajo. Esta es mi responsabilidad. Esta es mi vida. Así que no cambiaré eso.

«Pero cambiaré el sistema, habrá una evolución, pero tenemos que dar todos los buenos pasos. Si soy un jugador y tengo un entrenador que, con mucha presión, no importa si está en todo el mundo, dice:» Tienes que cambiar el sistema «y cambiaré en este momento, se verán de manera diferente.

«Entonces, todo, si piensas en el impacto que tendrá cada decisión en el equipo, todo es importante. Así que diré lo mismo: esto tendrá una evolución. Hago las cosas a mi manera. Algunos niños lo hacen de una manera diferente.

«Pero cambiará. ¡Así que espero tener tiempo para cambiar! Pero cambiará».

Amorim expresó aliento en la progresión del desempeño de United, refiriéndose a su estado del segundo lugar para la métrica de objetivos esperados. United es el primero para la mayoría de los intentos y esfuerzos que la carpintería ha hecho en la Premier League.

United, sin embargo, ha marcado un gol de juego abierto del juego abierto en la competencia hasta ahora. Además de la segunda mitad de Bryan Mbeumo contra Burnley, United anotó dos goles propios y Bruno Fernandes ha convertido una penalización de tiempo extra para derrotar a Burnley.

Amorim está ocupado

Los campeones Liverpool han ganado los cinco partidos de la competencia y la Liga de Campeones con un gol anotado en los últimos diez minutos o en tiempo extra. Amorim cree que Liverpool está perdiendo la creencia que United tiene.

«Creo que todo es», dijo. «Es fe. Es confianza. Es agresión. Es todo. Y a veces llamamos felicidad la forma en que jugamos el juego con más fe.

«Así que creo que es Liverpool. Gana todos los juegos. Es algo con los equipos que ganan que algo va a suceder, tener esa sensación. Y a veces, con nosotros, siento lo contrario. Jugamos bien, pero algo sale mal en algunos momentos.

United perdió 3-0 en la ciudad

Así que tenemos que cambiar eso, pero es solo con victorias. Puedo hacer cualquier cosa. Pueden hacer cualquier cosa. Pero si miras los goles contra City, Fulham, todos estos momentos, anotamos contra Burnley. Somos buenos en el juego y luego tomamos el sorteo.

«Todos estos momentos, creo que podemos hacerlo mejor. Es nuestra culpa. Así que trabajamos en ello durante la semana para mejorar lo siguiente».

Amorim fue volátil con un regreso a Lisboa como gerente del Benfica al comienzo de la semana. Los informes en Portugal sugirieron que el candidato presidencial del Benfica João Noronha Lopes quería traer a Amorim para reemplazar a Bruno Lage, quien fue despedido después de la derrota de la Liga de Campeones contra Qarabag a mitad de semana.

Mourinho está de vuelta en Lisboa

En cambio, el presidente del Benfica Sentado, Rui Costa, nombró al mentor de Amorim y al ex gerente del United, José Mourinho, como reemplazo de Lage. El ex entrenador deportivo Amorim aclaró que no había contacto con el Benfica y que cuando sale de United, necesita un descanso.

«No hay niños, sin contacto», agregó Amorim. «Soy gerente del Manchester United. Hasta que algo cambie, y luego, ciertamente, si el próximo mes, mañana, estaré en diez años, descansaré porque lo gano.

«Así que no hay contacto, ni nunca. Y luego Mourinho está allí. ¡Así que chicos, si quieren, se divertirán!»