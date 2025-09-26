La adolescente Divine Mukasa hizo su debut en el Manchester City en la victoria de la Copa Carabao contra Huddersfield Town y produjo una actuación asegurada.

Divine Mukasa disfrutó de un debut impresionante para City en Huddersfield

Divine Mukasa sabía exactamente lo que Phil Foden quería cuando el chico del cartel de la Academia de Manchester City despertó un pase en la victoria de la Copa Carabao en Huddersfield al principio del debutante.

Foden jugó el pase con ritmo, y Mukasa rápidamente lo devolvió al centrocampista atacante, que podría ir a la pelota y perforarlo en la esquina inferior para establecer la ciudad en el camino hacia una victoria por 2-0 contra la salida de la Liga One.

Fue una noche para recordar para Mukasa, quien cumplió 18 años en agosto, cuando consolidó un verano de entrenamiento con el primer equipo con un debut competitivo frente a Pep Guardiola.

No dan una aparición regular en los campos de entrenamiento en la Academia de Fútbol de la Ciudad, pero muestran un concepto intuitivo entre la pareja que no es una sorpresa, dado que Foden ha llevado al adolescente debajo de sus alas y le ha hablado a través de grandes partes del juego en la etapa de la batería.

«Creo que es el mejor jugador con el que he jugado y un tipo tan agradable. Él me ayuda mucho. Fue un placer jugar con él», dijo Mukasa después del juego sobre Foden y dejó de hablar con los periodistas en uno de los corredores apretados que lideran el camino hacia el entrenador del equipo.

«Es realmente alentadora. Toda la información, incluso cosas pequeñas como el calentamiento global y cosas así, donde no sé qué hacer, él me ayuda y es realmente alentador».

Foden pasó mientras Mukasa hablaba y su compañero de equipo se agarraron con amor a los hombros después de una versión para adultos que creía su inexperiencia.

Eran dos de los seis graduados de la Academia que comenzaron la tercera ronda de la Copa Carabao y ocho que se podían ver en un momento, con Jaden Heskey y Reigan Heskey, quienes llegaron tarde al sofá.

Mukasa tuvo entrenamiento de hechizos con el primer equipo la temporada pasada, pero siempre ha estado presente este año. City comenzó a integrarse en el equipo después de haber rechazado la tasa de interés permanente de Ajax y el Bayern de Múnich en el verano, así como una oferta de préstamo de Cardiff City.

Ese aumento en el entrenamiento del primer equipo ayudó a llevar a la persona joven nacida en Londres a un nivel diferente, y ha acreditado a Kolo Toure con una influencia particularmente grande que había trabajado con el antiguo centro de la ciudad para los menores de 18 años.

Cuando se le preguntó cuánta orientación recibió diariamente, Mukasa dijo: «Hasta ahora. No solo del gerente, sino también de los asistentes. Kolo y el otro Pep. Son realmente útiles.

‘Lo mismo también con los jugadores. Son tan buenos. Incluso sin hablar, aprendes mucho. Ellos también hablan.

«Tengo que agradecer a Kolo uno grande.

«Es un gran personaje. Definitivamente viene con muchas cosas, pero es un gran entrenador».

Mukasa llegó a City Van West Ham United en 2023 y tiene un contrato con el Etihad que se extiende hasta el verano de 2029. Se estableció en la vida en Manchester después de que se mudó de Londres y dijo que el cambio no fue particularmente difícil a los 16 años, porque las ciudades comparten muchas similitudes.

Pasa sus días camino al centro de la ciudad o trata de obtener su discapacidad de golf de la década de 1920, y las fuentes de la academia han elogiado cuán compuesto y seguro ha estado con el paso esta temporada.

«Solo tienes que tomarlo en tu tarjeta», dijo Mukasa. «Por supuesto que estarías nervioso, porque si no estás nervioso, probablemente no te importa. Estás absolutamente nervioso, pero solo tienes que canalizarlo de la manera correcta y hacer lo que puedes hacer.

«Esa fue la información que recibí del gerente. Incluso hoy, solo para ser yo y tener confianza, porque eso es lo que hacen los mejores jugadores. Eso es lo que intenté hacer».

El sorprendente debut de Mukasa fue aún más impresionante teniendo en cuenta su falta de experiencia en liderar la línea.

«Esa es la primera vez que jugué como el número nueve», dijo. «[The manager] Me da un papel falso nueve, por lo que se parece un poco a un mediocampista. Solo sube a los bolsillos y cosas así. Solo es realmente en la última tercera parte que tengo que jugar como nueve. «