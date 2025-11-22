Importante actualización emitida en los planes de regeneración de Old Trafford

Se ha hecho una cita importante

Cómo podría verse Old Trafford según los planos (Imagen: Foster + Partners)

Se ha anunciado una nueva actualización importante de los planes de regeneración del área que rodea el estadio de fútbol Old Trafford del Manchester United.

Lord Sebastian Coe, que ganó cuatro medallas olímpicas y encabezó la candidatura exitosa para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Londres 2012, ya ha sido nombrado presidente de la Corporación Mayoral de Desarrollo de Regeneración de Old Trafford (MDC), que ayudará a impulsar este enorme proyecto.

Karen Hirst ha sido nombrada directora del proyecto, en colaboración con Lord Coe. El topógrafo colegiado dirigirá la entrega para la empresa.

La creación del MDC ha sido aprobada por el Ayuntamiento de Trafford y la Autoridad Combinada del Gran Manchester, siguiendo la recomendación del alcalde del Gran Manchester, Andy Burnham. Se formalizará legalmente tras la aprobación del parlamento.

Más recientemente, la Sra. Hirst fue directora general de Maple Grove Developments, donde supervisó importantes proyectos comerciales en el noroeste, incluidos los industriales, logísticos y de regeneración urbana.

Old Trafford (Imagen: PA)

Durante sus 35 años en el sector inmobiliario y de desarrollo, también fue directora de grupo de Eric Wright Group y directora de desarrollo tanto en el Ayuntamiento de Salford como en Central Salford Regeneración Company. Karen también es directora no ejecutiva de Regenda Group.

El MDC coordinará esfuerzos multimillonarios para transformar el área, como parte clave de la Estrategia del Gran Manchester. Al próximo desarrollo de viviendas en Old Trafford ya se le ha asignado una parte importante del recientemente anunciado Fondo de Buen Crecimiento de £1 mil millones.

El MDC planea atraer inversiones de los sectores público y privado para acelerar la regeneración transformacional y crear un destino visitante de clase mundial impulsado por deportes, rico en cultura y entretenimiento. Las ambiciones son «hacer de Old Trafford uno de los mejores lugares de Gran Bretaña para vivir, trabajar y visitar», con hasta 15.000 nuevas viviendas, incluidas viviendas asequibles, y empleo.

Hirst será responsable de entregar la visión estratégica para la regeneración de Old Trafford y de desarrollar e implementar un plan de negocios para hacerlo realidad.

Los planes de Trafford Wharf (Imagen: Hawkins/Brown/Trafford Council)

«Estoy emocionada de asumir este nuevo rol y espero trabajar con Lord Coe, los equipos de GMCA, Trafford Council, Manchester United FC y otros socios clave, partes interesadas y residentes locales», dijo.

«Habiendo trabajado tanto en el sector público como en el privado, sé que los proyectos de regeneración ambiciosos como la regeneración de Old Trafford son desafiantes y requerirán muchas partes y personas para que sean un éxito».

Lord Coe, por su parte, elogió su «gran experiencia combinada con su pasión y entusiasmo».

En marzo, United dio a conocer planes ambiciosos para un estadio de última generación con capacidad para 100.000 asientos. Ahora se ha prometido un compromiso inicial de £26 millones para 382 nuevas viviendas como parte del desarrollo de Trafford Wharf, la primera gran inversión en el área de regeneración de Old Trafford.