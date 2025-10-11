Ilkay Gundogan hace una exigencia brutal al Galatasaray tras la salida del Man City

El excentrocampista del Manchester City Ilkay Gundogan dejó su huella dentro y fuera del campo en el nuevo club Galatasaray

Ilkay Gundogan ayudó al Galatasaray a vencer al Liverpool en la liga de Campeones

Ilkay Gundogan no ha tardado en dejar su huella en el Galatasaray tras dejar el Manchester City.

El centrocampista alemán tenía muchas ganas de quedarse en Etihad esta temporada después de haber ampliado su contrato por un año debido a la cantidad de partidos que jugó el año pasado. Sin embargo, con Pep Guardiola buscando reducir su plantilla, Gundogan no jugó ni un solo minuto de los primeros tres partidos del City y organizó un traslado al Galatasaray a principios de septiembre.

Inmediatamente se instaló en Estambul. Fue titular en seis de los siete partidos de los gigantes turcos, saliendo desde el banquillo en el otro. Formó parte del undécimo equipo que derrotó al Liverpool en la Liga de Campeones hace unas semanas y regresará al Etihad para su último partido del grupo en enero.

Gundogan no sólo ha demostrado su autoridad en el campo. BILD informa que el hombre de 34 años se sorprendió tanto al ver un frasco de Nutella en el comedor del Galatasaray que ordenó que lo tiraran a la basura.

Gundogan lleva años sin azúcar en su dieta y no come nada después de las 8 p.m. en un intento de seguir jugando al más alto nivel el mayor tiempo posible. El centrocampista fue uno de los jugadores que más utilizó Guardiola la pasada temporada, a pesar de la crisis de lesiones que atravesó la plantilla. Dijo en el verano que cree que puede continuar en los años venideros.

Al salir de la ciudad, Gundogan escribió una carta abierta a sus seguidores en la ciudad. Noticias de la noche de Manchester Agradeció su apoyo y al club por aceptar rescindir su contrato para poder venir a Galtasaray sin problemas.

«Hacer este último paso lejos de Manchester parece muy difícil, pero respeto plenamente que el club quiera entrar en un nuevo capítulo. Pero por otro lado, todavía me siento muy bien y estoy preparado para jugar tantos partidos como sea posible. Por eso he decidido seguir adelante», afirmó.

“Tengo la oportunidad de volver a jugar en un club de la Liga de Campeones, pero no en cualquier club de la Liga de Campeones, no, ¡en mi club favorito de mi infancia!

«El Manchester City siempre ha actuado con una increíble profesionalidad y ambición, y nunca olvidaré lo que este club ha hecho por mí todos estos años. Incluso ahora se apegaron a nuestro acuerdo de caballeros e hicieron posible la salida sin complicaciones, algo que no siempre se da en el fútbol hoy en día».

«Mirando hacia atrás, la mayor parte de mi tiempo aquí ha estado lleno de alegría, éxito y recuerdos inolvidables. Juntos logramos cosas que apreciaré para siempre y siempre estaré orgulloso de haber desempeñado mi papel en este viaje».

