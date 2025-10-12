‘Iba a jugar con David Beckham en el Mundial antes de que un accidente de tráfico cambiara mi vida’

El ex portero del Manchester United Matt Jansen recuerda su dolorosa pérdida del Mundial y el incidente que lo dejó luchando por su vida.

Matt Jansen, en la foto entrenando en Inglaterra, estuvo tan cerca del Mundial de 2002 (Imagen: Michael Steele/Getty Images)

El verano de 2002 debería haber sido un momento decisivo en la carrera de Matt Jansen.

Era una de las estrellas en ascenso del fútbol inglés a principios de la década de 2000 y acababa de ayudar al Blackburn Rovers a ganar la Copa de la Liga. El Manchester United ya había llamado a su puerta, no una sino dos veces, y estaba a punto de formar parte de la selección de Inglaterra para el Mundial de Japón y Corea del Sur.

Estaba tan cerca del avión que incluso recibió una invitación al evento previo al Mundial de David Beckham. Pero algunos giros crueles del destino cambiaron el curso tanto de su carrera como de su vida.

Jansen, de 47 años, ahora entrenador del condado de Stockport, debía participar en un amistoso contra Paraguay, pero fue descartado debido a una gripe estomacal, lo que le privó de una oportunidad crucial para impresionar a Sven-Goran Eriksson.

Todavía formaba parte del equipo provisional, pero quedó fuera de forma desgarradora en el último momento cuando Eriksson optó por contratar a un defensor adicional, Martin Keown. Eriksson incluso le había dicho a Graeme Souness, su manager en Blackburn, que estaba en el avión.

«Jugamos contra el Liverpool el día antes de que se anunciara la selección», dijo Jansen en exclusiva. HOMBRE Deportes en colaboración con Palentir planificación financiera. “Sven llamó a Graeme antes del partido y le dijo: ‘Asegúrate de que no se lesione porque irá al Mundial’.

Matt Jansen fue incluido en el equipo provisional de Sven Goran Eriksson para el Mundial de 2002, pero en su lugar se eligió a Martin Keown. (Imagen: Jon Furniss/Getty Images)

«Graeme me dijo eso, lo que me causó un poco de revuelo antes del partido contra el Liverpool. Perdimos 4-3, pero marqué y jugué bastante bien. Había recibido mi traje, mi invitación a la fiesta de despedida de David Beckham. Al día siguiente se anunció el equipo y mi nombre no estaba en él. Souness no podía creerlo, no podía creerlo».

«La razón fue que decidieron contratar a Martin Keown como cobertura adicional en defensa en lugar de a mí. Fue devastador. Nunca gané un partido internacional con la selección absoluta, lo cual es frustrante porque el sueño de tu infancia es jugar para tu país. Pero pensé que eso iba a suceder. Sólo tenía 24 años y mi carrera estaba progresando».

Jansen estuvo como entrenador de Chorley antes de unirse al condado de Stockport. (Imagen: Getty Images)

Para Jansen, que entonces tenía 24 años, debería haber sido un pequeño error. Pero ese mismo verano, sufrió lesiones que pusieron en peligro su vida en un accidente de scooter mientras estaba de vacaciones en Roma con su novia, ahora esposa.

Después de ganar su lucha por la vida, regresó al campo, pero nunca volvió a ser el mismo jugador. «Desafortunadamente, el accidente pasó factura. Estuve en coma durante una semana, sufrí hemorragias cerebrales y me encontré en muy mal estado. A partir de ese momento, ya no pude recuperar los mejores momentos de mi carrera».

Jansen bajó de nivel a fuera de la liga antes de pasar a entrenar y dirigir a Chorley antes de unirse a la partida de Stockport en 2020. Más tarde se convirtió en entrenador asistente del primer equipo bajo la dirección de Dave Challinor y jugó un papel clave cuando el condado pasó de fuera de la liga a la Liga Uno.

Aquí en Manchester Evening News nos esforzamos por brindarle la mejor cobertura y análisis del Manchester United.

Asegúrate de no perderte las últimas noticias de United uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Hacer clic aquí para obtener las historias más importantes del día.

Y, por último, si prefiere escuchar el análisis de nuestros expertos, asegúrese de consultar nuestro podcast Manchester is Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcasts, incluidas Spotify Y Pódcast de Appley también puedes mirar YouTube.