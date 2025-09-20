El legendario gerente de Manchester, Sir Alex Ferguson, ha dado una respuesta interesante después de que le preguntaran si alguna vez querría estar a cargo de Old Trafford

Se le preguntó a Sir Alex Ferguson si le gustaría volver a la gerencia (Imagen: BBC)

Sir Alex Ferguson ha admitido que todavía hay momentos en los que desea que esté en el banquillo del Manchester United.

El legendario gerente se retiró hace 12 años, pero su deseo de ayudar al club no lo dejó. Ferguson ganó 13 títulos de la Premier League, cinco Copas FA y disfrutó de dos triunfos de la Liga de Campeones, incluidos los principales premios, durante sus 26 años en Old Trafford.

En 2013 lideró a United a su título de competencia más reciente antes de llamar a Time On su carrera. Es probable que Ferguson siempre haya tenido momentos en los que quería mantenerse involucrado con United.

Las luchas del club bajo Ruben Amorim y sus predecesores en la era posterior a Ferguson, sin embargo, solo pueden haber aumentado el deseo incidental del escocés de permanecer a cargo. «La gente no parece darse cuenta, me he retirado durante 12 años, ya sabes», dijo Ferguson a la BBC después de que me preguntaran si alguna vez estaría tentado a volver a la gestión del fútbol.

«Elegí el momento adecuado, pensé en ese momento. A veces miras los juegos y piensas:» Ojalá tuviera cinco minutos allí. «Sabes a lo que me refiero, pero es lo que es.

Añadió: «Tuve una gran carrera. Era un gerente de 39 años. De 32 años a 71». Ferguson ganó 28 grandes grandes trofeos, con la excepción de la comunidad Shield, durante su mandato en United.

Su éxito ha establecido estándares que el club ha tenido problemas para llegar. Amorim se convirtió en el sexto gerente permanente del club después de la retiro de Ferguson y cuatro entrenadores también sirvieron en el cuidador o en la base interina en ese momento.

Sir Alex Ferguson llevó al Manchester United a su título de la 20a liga en 2013 (Imagen: Alex Livesey/Getty Images)

Amorim llegó a un resultado de entregar la Europa League durante sus primeros meses que estuvo a cargo antes de que perdiera ante el Tottenham Hotspur en la final. United anteriormente ganó el trofeo con José Mourinho en 2017 y el club también terminó en la misma competencia bajo Ole Gunnar Solskjaer cuatro años después y perdió Villarreal por penalizaciones.

Sin embargo, Amorim ganó la Europa League y asegurar un lugar de la Liga de Campeones habría hecho poco para enmascarar las competiciones del club. United terminó 15º en la mesa, su posición de competencia más baja desde que regresó a la máxima categoría en 1975.

A pesar del hecho de que gasta más de £ 200 millones para fortalecer al equipo en la ventana de transferencia de verano, United ha permanecido en expectativas al comienzo de la nueva temporada. El equipo de Amorim ha recogido cuatro puntos de cuatro partidos de liga y sufrió una humillante derrota de la Copa Carabao contra Grimsby.

Ruben Amorim y los anteriores gerentes del Manchester United no lograron igualar el éxito de Sir Alex Ferguson (Imagen: Shaun Brooks – Camera Sport a través de Getty Images)

Aunque Ferguson aún puede querer que influya en la fortuna de United of the Dugout, el hombre de 83 años tiene un nuevo enfoque. Es embajador de la lista de reproducción de Life Charity, que promueve los efectos positivos que pueden escuchar música bien conocida en personas con demencia. El sujeto está cerca del corazón de Ferguson.

‘Tengo una situación yo mismo, con mi hermano [Martin]»Le dijo a BBC Sport». No es fácil. Tengo que contactarlo mucho. Me reconoce [but] El recuerdo no es genial.

«Pero no está mal. No empeora, digamos, lo cual es muy alentador».