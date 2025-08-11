Con el Manchester United todavía busca más jugadores nuevos para su equipo, uno de sus objetivos de transferencia más recientes ha hablado sobre su futuro

Ruben Amorim quiere agregar más jugadores a su equipo (Imagen: Ben Roberts – Danehouse, Getty Images)

El mediocampista del Barcelona, Fermin López, ha declarado su intención de quedarse en Catalunya, haciendo las ambiciones del Manchester United sobre asegurar su firma.

El internacional español se asoció con un cambio atrevido a Old Trafford durante la ventana de transferencia de verano. El gerente del United, Ruben Amorim, ahora quiere fortalecer sus opciones en el mediocampo, porque se ha centrado principalmente en fortalecer su ataque.

Especulaciones recientes sugirieron que el jugador de 22 años era un objetivo para los Red Devils que se dice que preparan una oferta de £ 61 millones para López, quien reclamó el oro olímpico el año pasado con España en París. United ha completado las adquisiciones de Matheus Cunha por £ 62.5 millones de lobos, el prometedor defensor Diego Leon, Bryan Mbeumo de Brentford por £ 71 millones y, más recientemente, Benjamin Sesko por £ 66.4 millones en el Front Plus.

Sin embargo, están buscando creatividad y dinámica adicionales en el centro del campo, lo que resultó ser una vulnerabilidad significativa para la última campaña de United. Desafortunadamente para ellos, López no dará el impulso fresco que se esfuerza por los Red Devils.

Redujo un aparato impresionante cuando el Barcelona pasó por COMO 5-0 en una reunión para la temporada. Después de la competencia, confirmó que su futuro permanecerá con los gigantes catalanes.

López dijo: «Fue un gran juego de todo el equipo que será bueno para nosotros. El trabajo no es negociable, la presión también es alta, como el año pasado, cuando lo hicimos muy bien. Continuemos así».

Añadió: «Quiero quedarme aquí. Es mi sueño y me quedaré, estoy feliz de ayudar al equipo. Se han dicho muchas cosas.

Fermin López era la estrella cuando Barcelona estaba cómoda como (Imagen: Urbanand Sport/Nurphoto)

«Pero voy a seguir defendiendo estos colores y trabajar tan duro como alguien más, para que los catalanes estén tranquilos».

Mientras López piensa en su futuro, los Red Devils se centraron en su enfoque en Brighton -Midfielder Carlos Baleba, quien ofrece un estilo de juego contrastante en el medio del parque. Recientemente se recomendó recientemente la estrella de las Gaviotas para un gran cambio a Old Trafford, después de sus impresionantes exhibiciones bajo Fabian Hurzeler.

Según los informes, el camerunés, que llegó de Lille poco después de Chelsea Moises Caicedo había protegido por un récord de la Premier League de £ 115 millones, es apreciado por Brighton en alrededor de £ 100 millones.

Bryan Mbeumo y Matheus Cunha aparecieron en el empate 1-1 de United con Fiorentina (Imagen: 2025 Getty Images)

La evaluación de United es considerablemente más baja que la de las gaviotas, porque creen que una suma de alrededor de £ 70 millones representaría el valor real. Sin embargo, con tres años en su contrato en el Amex Stadium, Brighton posee todas las tarjetas cuando se trata de establecer su precio de venta para el centrocampista.

Con jugadores como Casemiro acercándose al anochecer de su carrera y Manuel Ugarte no puede ser encontrado su ritmo desde que llegó de Paris Saint-Germain el año pasado, el requisito de United para fortalecer el centro del campo es claro para muchos observadores.

Los Red Devils ciertamente esperarán tener un nuevo centrocampista en profundidad en su equipo al comienzo de la campaña. Se enfrentan al Arsenal, el Manchester City y el Chelsea en su inauguración de cinco juegos de la temporada.