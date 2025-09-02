‘Human realmente fantástico’ Ilkay Gundogan deja Man City en transferencia gratuita

El centrocampista del Manchester City, Ilkay Gundogan, se despidió del club por segunda vez en tres años

Ilkay Gundogan se fue en Manchester City

Manchester City ha confirmado la partida de Ilkay Gundogan a Galatasaray. El mediocampista se fue para unirse a los campeones turcos con una transferencia gratuita después de que se acordó que podía irse a pesar de la activación de una extensión de 12 meses antes de año.

El jugador de 34 años solo regresó a la ciudad desde Barcelona el verano pasado y obtuvo su nuevo contrato cuando jugó un número fijo de partidos en el período anterior.

Pero todavía tiene que aparecer en la Premier League esta temporada y fue omitido del equipo del Día de la Competencia para la derrota de Etihad contra Tottenham.

Gundogan se asoció con un movimiento la mayor parte del verano, con su regreso al club desde Barcelona no entrenando hace un año. Nuevamente firmó para el club después de solo un año en España y luchó para redescubrir la forma que había mostrado antes de irse al Nou-Camp en 2023.

La ventana en Turquía estuvo abierta hasta el 12 de septiembre, pero Galatasaray quería cerrar un acuerdo hoy para asegurarse de que pudieran registrar al centrocampista experimentado a tiempo para aparecer en la Liga de Campeones. Las listas de escuadrones deben enviarse a la UEFA el martes a la medianoche CET, que es el miércoles por la mañana a las 11 p.m. en Inglaterra y 1 am en Estambul.

«Ilkay Gundogan es un nombre que es sinónimo de éxito en Manchester City», dijo el director deportivo de la ciudad, Hugo Viana. «Trajo el trofeo al Etihad sobre trofeo y nadie olvidará el enorme papel que desempeñó en esos éxitos.

«Pero más que el jugador de fútbol, ​​después de conocerlo desde mi llegada, tuve el privilegio de conocer a una persona fantástica, modesta, inteligente y desinteresada, cualidades humanas realmente fantásticas. Podría ser el momento de que ahora se despidiera, pero nunca olvidaremos su legado aquí en Manchester City.

«Ilkay realmente ha consolidado su lugar en la historia de Manchester City y le deseamos todo lo mejor en el próximo capítulo de su carrera. Y nos dice que siempre será bienvenido en este club de fútbol».

Gundogan podría regresar temprano al Etihad, con la ciudad que Galatasaray dio la bienvenida en el último día de competencia de la fase de competencia el 28 de enero. El lado de Okan Buruk también interpreta a Eintracht Frankfurt, Liverpool, Bodo/Glimt, Ajax, Unión Saint-Gilloise, Monaco y Atletico Madrid en la fase de competencia.

