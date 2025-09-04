Hugo Viana ha demostrado una pequeña resistencia que durante el primer hombre de la primera transferencia de la ciudad

Manchester City se ha despedido de Txiki Begiristain, pero lo que dijo sobre su reemplazo Hugo Viana ya parece preciso.

Hugo Viana mira el tren de Manchester City con Kleine Begiristain

Hay muchos jugadores del Manchester City y los expertos que están de acuerdo con la descripción de Txiki Begiristain del hombre que lo reemplaza como el tomador de decisiones más importante en Etihad.

En una nueva película City+ que celebra el final del período de 13 años de Begiristain como director de fútbol del club, la conversación pronto convierte al hombre que lo reemplaza, Hugo Viana, de 42 años.

El ex director de Barcelona, ​​Begiristain, sentó las bases para una gran parte del éxito de la ciudad en la última década, pero su decisión de tomarlo inevitablemente cambió este verano, y Viana fue el hombre que recibió un impuesto.

La transferencia llegó en un momento interesante, donde Viana llevó a cabo los controles en un momento en que la despiadada máquina ganadora construida por Begiristain y Pep Guardiola comenzó a toser y pulverizar.

Fue Begiristain quien comenzó la transformación en enero y Viana, quien continuó este verano, gastó £ 180 millones en siete nuevas sesiones de firma y adiós a alguna importante lealtad de los últimos tiempos.

En una despedida de Txiki, Begiristain dice sobre Viana: «Buen tipo, también tranquilo. Veo, ya sabes, que entra un director deportivo joven y enérgico y no tiene miedo de tomar decisiones».

Viana ciertamente no tiene miedo de tomar las grandes decisiones. Después de haber sido entregada bajo la mesa a principios de año, una de sus primeras grandes llamadas telefónicas para poner fin a la carrera de la ciudad de Kevin de Bruyne, a la gran molestia del belga. De Bruyne fue uno de los seis ganadores altos que se despiden este verano, incluidos tres en el día de la fecha límite.

Quizás la frescura de Viana es exactamente lo que se necesitaba en la ciudad. El ex director deportivo de Voetbal no está emocionalmente conectado con un grupo de jugadores que han alcanzado tanto juntos bajo Guardiola. Trae un nuevo conjunto de ojos al equipo, así como un resfriado y desapego de la época anterior, lo que lo hace despiadado.

El presidente ejecutivo Ferran Soriano cree que Viana ya se ha establecido en el papel y enfatizó algunas de las mismas cualidades que Begiristain.

«¿Es decisivo? Sí. ¿Puede llevarse bien con la gente? Sí. ¿Está tranquilo? Extremadamente tranquilo. Bueno, tal vez tengamos el nuevo Txiki», dijo Soriano.

«Su integración con el grupo ha sido perfecta. Él es uno de nosotros y creo que ese es el resultado perfecto».

Viana actualmente tiene suficiente en su plato. Rico Lewis obtuvo un nuevo contrato este verano, y Viana, una ex jugadora de la Premier League en Newcastle, tiene decisiones que tomar y negociaciones para celebrar nuevos acuerdos para John Stones, quien está en el último año de su contrato, y Rodri, que tiene dos años sobre su acuerdo actual.

Los jugadores investigarán el manejo de Viana de esas innovaciones para medir su enfoque de las conversaciones y el futuro del club. También se enfrenta al dolor de cabeza de encontrar un reemplazo para Guardiola cuando decide irse, que actualmente parece estar al final de su contrato en 2027.

Pero después de una ventana de cambio ocupada, City tiene al menos una idea de cómo es Viana ahora, y la descripción de Begiristain parece un buen lugar para comenzar.

—

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester City.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de la ciudad al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.