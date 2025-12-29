Honores de Año Nuevo 2026: brillan 46 estrellas del deporte reconocidas como Leonas de Inglaterra

Una gran cantidad de atletas han sido incluidos en la Lista de Honores de Año Nuevo para 2026, incluidas las estrellas del Manchester City y el Manchester United WSL.
Un total de 46 atletas han sido reconocidos en la Lista de Honores de Año Nuevo para 2026. Esto incluye a cinco miembros de las Leonas de Inglaterra, que han sido incluidas por sus servicios al fútbol.
A la capitana del Arsenal e Inglaterra, Leah Williamson, se unen Alex Greenwood del Manchester City, Ella Toone del Manchester United, Georgia Stanway del Bayern Munich y Keira Walsh del Chelsea. La entrenadora Sarina Wiegman también recibió el estatus de dama de honor después de lograr su segunda victoria consecutiva en el Campeonato de Europa al vencer a España en los penaltis en la final de julio.
También se ha homenajeado a otras figuras deportivas de alto perfil, incluida la presentadora del Partido del Día, Gabby Logan. El comentarista de fútbol Clive Tyldesley y la ex corredora de fondo Paula Radcliffe también están en la lista.
CABALLERIZA
Christopher Dean, OBE, medallista de oro olímpico, por sus servicios de patinaje y trabajo voluntario, Huddersfield.
CAPUCHA SEÑORA
Jayne Torvill, OBE, medallista de oro olímpica, por sus servicios de patinaje y trabajo voluntario, Heathfield, East Sussex.
Sarina Wiegman (dama de honor), entrenadora en jefe de Inglaterra, por sus servicios al fútbol.
COMANDANTE DE LA ORDEN DEL IMPERIO BRITÁNICO (CBE)
Daniel Levy, ex presidente ejecutivo de Tottenham, por servicios a organizaciones benéficas y a la comunidad de Tottenham, Potters Bar, Hertfordshire.
Leah Williamson, capitana de Inglaterra y dos veces campeona de Europa femenina, por sus servicios al fútbol, St Albans, Hertfordshire.
Fergus McCann, ex director ejecutivo de Celtic, empresario y filántropo, por sus servicios a la economía y la caridad, Florida.
OFICIAL DE LA ORDEN DEL IMPERIO BRITÁNICO (OBE)
Derek Brewer, recientemente asesor de la Junta de Críquet de Inglaterra y Gales, por sus servicios de críquet, Loughborough, Leicestershire.
Ann Budge, ex presidenta de Hearts, por sus servicios al deporte y la comunidad en Midlothian, Edimburgo.
Jim Craig, exdefensor del Celtic y miembro del equipo de los Leones de Lisboa que ganó la Copa de Europa en 1967, por sus servicios al fútbol escocés y a la organización benéfica Perth y Kinross.
Gabby Logan, MBE, locutora, por servicios de radiodifusión y organizaciones benéficas, Buckinghamshire.
John Mitchell, entrenador en jefe de rugby femenino de Inglaterra, por sus servicios al sindicato de rugby, Woking, Surrey.
Barry O’Brien, ex presidente interino de la Junta de Cricket de Inglaterra y Gales y ex presidente de Glamorgan, por sus servicios a la ley, al cricket y a la caridad, Londres.
Marlie Packer, dos veces ganadora de la Copa Mundial de Rugby Femenina con Inglaterra, por sus servicios al sindicato de rugby, Camberley, Surrey.
Sarah-Jane Perry, jugadora de squash de Inglaterra y Gran Bretaña, campeona de base y mentora, por sus servicios de squash, Kenilworth, Warwickshire.
Stuart Pringle, director ejecutivo del circuito de Silverstone, para servicios al automovilismo, Towcester, Northamptonshire.
Paula Radcliffe, MBE, locutora y deportista, por sus servicios al deporte en el extranjero.
Zoe Stratford (de soltera Aldcroft), capitana de rugby femenino de Inglaterra y ganadora de la Copa Mundial de Rugby Femenina 2025, por sus servicios al sindicato de rugby de Gloucester.
Clive Tyldesley, comentarista de fútbol, por sus servicios de radiodifusión y caridad, Reading.
Gill Whitehead, presidenta de la Copa Mundial de Rugby Femenina 2025, para servicios de rugby femenino, Beaconsfield, Buckinghamshire.
MIEMBRO DE LA ORDEN DEL IMPERIO BRITÁNICO (MBE)
Dra. Frances Akor, Directora no ejecutiva de Antidopaje, Gran Bretaña, Para servicios al deporte, Londres.
Susan Briegal, últimamente directora ejecutiva de World Netball y presidenta del North West Rowing Council, por servicios al deporte, Warrington.
Daniel Costello, presidente del Spartan Football Club, por servicios a la comunidad, el deporte y el desarrollo juvenil, Edimburgo.
Kerry Davis, exfutbolista inglesa, por sus servicios al fútbol y la diversidad en el deporte, Lichfield, Staffordshire.
Simone Fisher, directora de Igualdad, Diversidad e Inclusión de la Asociación de Futbolistas Profesionales, Para servicios al deporte, Sunbury-on-Thames.
Alex Greenwood, futbolista inglés y doble ganador del Campeonato de Europa femenino, por sus servicios al fútbol, Wilmslow, Cheshire.
Isa Guha, locutora y ex jugadora de críquet de Inglaterra, fundadora y presidenta de Take Her Lead, por sus servicios de inclusión y críquet, High Wycombe, Buckinghamshire.
Megan Jones, jugadora de rugby de Inglaterra y ganadora de la Copa Mundial de Rugby Femenina de 2025, por sus servicios al sindicato de rugby de Londres.
Tara Jones, árbitro de la liga de rugby. Para servicios a la liga de rugby, St. Helens.
Sadia Kabeya, jugadora de rugby de Inglaterra y ganadora de la Copa Mundial de Rugby Femenina de 2025, por sus servicios al sindicato de rugby de Londres.
James Keothavong, árbitro de tenis, tenis y servicios de árbitros de tenis, Bedford.
Louise Kingsley, directora de rendimiento del equipo de remo de Gran Bretaña, Servicios para el deporte, Wallingford, Oxfordshire.
Ellie Kiltun, jugadora de rugby de Inglaterra y ganadora de la Copa Mundial de Rugby Femenina de 2025, por sus servicios al sindicato de rugby de Reading.
David Laing, recientemente presidente del Borders Disability Sports Group, por servicios al deporte, Roxburgh.
Julia Lee, recientemente árbitro y defensora de la liga de rugby femenina, por sus servicios a la Rugby League, Huddersfield.
Sarah Massey, directora ejecutiva de la Copa Mundial de Rugby Femenina 2025, por servicios a la Unión de Rugby Femenina, Street, Somerset.
Rhys McClenaghan, BEM, campeón olímpico de gimnasia artística y salto a caballo, Servicios de gimnasia, Newtownards, condado de Down.
Dr. Ritan Mehta, director médico y equipo de fútbol femenino de Inglaterra, Football Services, Londres.
David Perks, servicios de atletismo, Carmarthen.
Kambiz Ramzan Ali, servicios para el taekwondo y la comunidad en Harrogate, Harrogate.
Toby Roberts, campeón olímpico de escalada deportiva, Servicios de escalada deportiva, Godalming, Surrey.
Georgia Stanway, futbolista inglesa y dos veces campeona de Europa femenina, servicios al fútbol, Barrow-in-Furness, Cumbria.
Ella Toone, futbolista inglesa y dos veces campeona de Europa femenina, servicios al fútbol, Manchester.
Nigel Travis, BEM, por servicios al boxeo y a la comunidad en Moss Side, Greater Manchester.
Keira Walsh, futbolista inglesa y dos veces campeona de Europa femenina, Football Services, Rochdale.
Colin Wright, cofundador de la Academia de Gimnasia Rushmoor, Sandhurst, Berkshire.
Marie Wright, cofundadora de la Academia de Gimnasia Rushmoor, Sandhurst, Berkshire.