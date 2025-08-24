Last Manchester United Transfer News con una actualización sobre el portero Senne Lammens

Senne Lammens está listo para firmar para el Manchester United (Imagen: Getty Images)

Manchester United ganará la carrera para fichar al portero Senne Lammens de Royal Amwerp, según él. Los Rojos han monitoreado el tapón de tiro belga en los últimos 12 meses y han elaborado un trato adicional de más de £ 16 millones para llevarlo a Old Trafford antes del final del verano.

A Lammens le gustaría un traslado a United, informa de Spiegel y lo convirtió en su destino favorito, a pesar del interés de Galatasaray, Inter Milán y Lille. El equipo de Ruben Amorim ahora está buscando un acuerdo con el jugador, aunque Galatasaray ha presentado una 11ª hora de oferta el sábado por la noche para tratar de robar al arquero «.

Se espera que la llegada propuesta del jugador de 23 años haga dudas en el futuro a largo plazo de Andre Onana. El internacional de Camerún fue omitido del equipo de Amorim para la derrota del domingo pasado contra el Arsenal y permaneció del XI para enfrentarse a Fulham en el segundo partido de la Premier League de la temporada de United.

Altay Bayindir comenzó el mejor Raiser de Fluchtzordijn de United, y aunque cometió un error orientado a la culpa que llevó al ganador del Arsenal, Amorim no decidió hacer un cambio para el viaje a Fulham. Onana regresó al equipo, pero tuvo que conformarse con un lugar en el sofá, donde Bayindir comenzó nuevamente.

Onana, una firma de £ 47 millones del Inter de Milán hace dos años, era inconsistente durante su tiempo en United, pero ahora puede considerar su futuro.

Mientras tanto, Lammens fue omitido del equipo de Royal Amwerp para estar en la Jupiler Pro League contra Mechelen el domingo. El ex internacional de Bélgica Sub-21 había jugado en cada uno de los primeros cuatro partidos de la liga en Amberes, pero no apareció en su quinto partido en el que ganaron 2-1 con un ganador de 80 minutos.

En otro lugar, se espera que United salga de la puerta el lunes 1 de septiembre el lunes 1 de septiembre para sacar a los jugadores de la puerta. Amorim admitió el viernes que no es una buena situación tener cuatro estrellas salvajes en United, pero dice «algo puede suceder» si no encuentran una solución adecuada.

Alejandro Garnacho, Antony, Jadon Sancho y Tyrell Malacia permanecen ausentes en el primer equipo de United después de que el cuarteto haya informado al club sobre su deseo de explorar varias oportunidades este verano.

Marcus Rashford hizo lo mismo, pero logró asegurar un movimiento de préstamos al destino de «Dream» Barcelona el mes pasado. Hizo su debut competitivo para el Barça durante la victoria por 3-0 del fin de semana pasado en Mallorca.

