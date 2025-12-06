Hijo del Manchester United debuta con 15 años y marca dos goles

El Manchester United Sub-18 derrotó al Newcastle United el sábado en el debut del hijo de la ex estrella de Old Trafford.

Jacey Carrick entró en su debut con el Manchester United

Había un nombre familiar en la hoja del equipo sub-18 del Manchester United el sábado cuando vencieron al Newcastle por 2-0 en Carrington. Jacey Carrick, hijo del excentrocampista del United Michael, debutó en la categoría de edad tras salir del banquillo.

Como mediocampista zurdo, hay grandes expectativas para Jacey en la academia del United y ha estado involucrado en la configuración de Inglaterra Sub-15, pero el sábado fue la primera vez que apareció en el equipo de la configuración Sub-18 de Darren Fletcher en el United.

Jacey jugó con Kai Rooney para la selección sub-16 del United en la SuperCupNI, un prestigioso torneo juvenil en Irlanda del Norte, el verano pasado y su progreso ha continuado esta temporada. Ha ganado títulos nacionales en las categorías Sub 14 y Sub 15 y jugó un papel clave en ambas victorias.

Ante el Newcastle entró a falta de veinte minutos en sustitución del en plena forma delantero JJ Gabriel, de 15 años, aunque esta vez no fue el portero del Barcelona quien marcó los goles de los de Fletcher.

Con el partido sin goles en el descanso, el delantero Douka Nkoto, de 15 años, entró y realizó una exhibición deslumbrante, anotando dos goles para conseguir su primer gol en la categoría sub-18.

Consiguió su primero desde corta distancia después de que Godwill Kukonki lo hiciera bien en la fase previa. El central también participó en el segundo gol de Nkoto, con otro remate desde delante de la portería que duplicó la ventaja.

Completó su fantástico cameo brindando una primera asistencia a la selección sub-18, dándole a Noah Ajayi, de 16 años, una segunda victoria consecutiva y llevándolos al cuarto lugar en la clasificación de la Premier League sub-18.