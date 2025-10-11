Hice una oferta de adquisición de 20 mil millones de dólares del Man United, ahora tengo una nueva propuesta

EXCLUSIVO: Un ex postor del Manchester United presentó una propuesta que podría haberle reportado al club hasta $ 20 mil millones y tiene un nuevo plan en proceso.

El empresario finlandés Thomas Zilliacus tiene una nueva propuesta para el Manchester United (Imagen: Getty)

Thomas Zilliacus tiene un nuevo plan para acercarse a posibles inversores en una apuesta por comprar el Manchester United. El empresario finlandés presentó una propuesta que podría haberle reportado al club 20 mil millones de dólares hasta 2023.

Zilliacus rivalizó con gente como Sheikh Jassim y Sir Jim Ratcliffe cuando la familia Glazer vendió parte o la totalidad del club hace dos años. Aunque su propuesta liderada por sus fans se quedó corta, afirma que podría haber sido lucrativa.

El exfuncionario de Nokia declaró que su equipo estaba diseñando una aplicación que habría dado a los aficionados inversores un ligero control sobre el club por una tarifa de 400 dólares. Este «modelo sueco», afirmó, había sido puesto a prueba y si hubiera podido llegar a sólo el cinco por ciento de los mil millones de fanáticos del United en todo el mundo, en teoría podría haber generado hasta 20 mil millones de dólares.

Zilliacus ahora ha revelado exclusivamente a HOMBRE Deportes que estaría dispuesto a volver a invertir en el club. Su nueva posición es que también le gustaría trabajar con otros patrocinadores, incluidos los Glazer, mientras continúan los rumores de que el club está en venta.

Dijo: “No tendría ningún problema en trabajar con los Glazer, incluso podrían estar en una posición minoritaria donde podrían seguir disfrutando de un buen flujo de caja.

«Pero al mismo tiempo el club podría desarrollarse de tal manera que vuelva a ser el mejor club del mundo. Y los aficionados están contentos y todos están contentos. Así lo veo yo».

Zilliacus fracasó con su apuesta por el United hace dos años (Imagen: Getty)

Zilliacus cree que, independientemente de su nueva oferta y su disposición a trabajar con los actuales propietarios mayoritarios, la familia Glazer pronto se agotará. También cree que pedirán más de lo que vale el club.

Cuando se le preguntó si los Glazer abandonarían Old Trafford pronto, Zilliacus respondió: «Creo que sí. Quiero decir, ya han ganado mucho dinero con el club».

«No han tratado bien a los fans. No creo que la gente quiera estar involucrada para siempre en activos donde ellos, como propietarios, reciben muchos comentarios negativos, como siguen haciendo los Glazer.

«Así que creo que si el precio es correcto, querrán vender. Así es como yo lo veo. Creo que el momento para eso será bastante pronto».

El empresario cree que los Glazer pronto venderán sus acciones en el club (Imagen: Getty)

«Pero si miro la experiencia de hace dos años, creo que exigirán mucho y pedirán más de lo que realmente vale el club. Pero, de nuevo, hay dos maneras de ver al club».

«Uno es lo que vale hoy y el otro es lo que puede ser. ¿Qué puede valer si se toman las decisiones correctas? El programa que tengo para involucrar al club con quizás mil millones de fanáticos en todo el mundo, ahí es donde veo el valor real.

«Ese valor es muy alto, lo que significa que se podría justificar un precio más alto que la valoración actual debido al potencial que ofrece la base de fans».

