Hice la última entrevista de Ricky Hatton para la muerte. Me mantuve alejado del final

Ricky Hatton murió en septiembre y el campeón de boxeo de Mancunian dejó una gran impresión en Darren Barker durante su última entrevista que discutió su carrera y salud mental.

Ricky Hatton habló con franqueza en su última entrevista (Imagen: TV de primera ronda/YouTube)

El ex campeón de Weight de Midge, Darren Barker, quien dirigió la última entrevista, el legendario boxeador Ricky Hatton participó, ha revelado cómo fue despojado de que su conversación debería terminar.

Barker, de 43 años, estaba decepcionado de que el asesino a sueldo tuviera que irse después de un podcast iluminado de 90 minutos después de haber disfrutado gran parte de su charla.

Los dos se sentaron juntos en septiembre, solo unos días antes de que el ex campeón mundial fuera encontrado dos peso muerto en su casa, dejando el boxeo británico y Manchester en el duelo.

Barker no pudo hablar lo suficiente sobre el Mancunian, que discutió su viaje en el deporte y su lucha con la depresión.

Y el ex cazador fue destruido cuando descubrió la noticia de que Hatton había muerto.

«Recuerdo que lo dejé después de esa entrevista y me despojaron porque disfruté mucho de su compañía», dijo Barker a The Sun.

«Dije esto en la parte superior de la cápsula, era perfectamente ricky Hatton. Era muy divertido, tan cálido frente a mí y a la tripulación que estaba allí, estaba en puesta, era perfecto. Y fue muy agradable escuchar todas esas historias directamente de él.

“Era solo una persona donde todos querían estar en el vecindario; un hombre grande, un hombre de boxeo, un hombre de familia, el hombre humano y yo nos despojaron de que la entrevista había terminado.

«Acababa de desnudarme. Realmente estaba despojado».

El mundo del deporte está de luto de luto desde la pérdida de Ricky Hatton (Imagen: Alex Livesey, Getty Images)

Hatton estaba orgulloso del lugar que había merecido en el boxeo, por lo que vio su primer título mundial contra Kostya Tzyu y asumió figuras legendarias en Floyd Mayweather Jr y Manny Pacquiao.

Pero Barker quedó impresionado por cómo el cazador interactuó con una base de admiradores muy apasionados que aparecería con fuerza desde Manchester hasta Las Vegas.

Él dijo: «Él era solo la puerta de llamado, esa relación que tenía con sus fanáticos.

“Cuando le pregunté cómo quería ser recordado, llamó a personas como Frank Bruno y Nigel Benn.

«Y su nombre está en esa mezcla y estaba muy orgulloso de estar al lado de esos grandes nombres».

Durante la entrevista, Hatton reveló que había recibido cartas de personas inspiradas en sus experiencias para transformar sus propias vidas.

«Mira las cosas que he podido hacer desde entonces», dijo. «Cosas positivas que han inspirado tanto a los demás como a mí porque comencé a hablar con alguien.

«Ese es mi trabajo hoy. Hoy soy entrenador y si puedo transmitir la mitad de lo que tengo por el boxeo … algunos de mis boxeadores vienen a mí y me dicen:» He rechazado la hipoteca hoy, Rick «… de eso se trata.

«Si puedo hablar con alguien sobre la salud mental … cuando recibo cartas a través de la publicación, diciendo que ella inspiró lo que dije y que los inspiré … ayuda a otras personas y me da una buena sensación porque he ayudado a otros».