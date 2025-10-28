Héroe del Man United secuestrado durante horas para cerrar un trato: «Confiaba en él»

Dimitar Berbatov ha revelado cómo fue secuestrado y retenido como rehén en un restaurante cuando era joven en un intento de obligarlo a cambiar de club, años antes de su transferencia del Tottenham al Manchester United.
Dimitar Berbatov cuenta que una vez lo secuestraron y lo mantuvieron como rehén en un restaurante para intentar obligarlo a cambiar de club. Berbatov era un joven que se estaba instalando en el CSKA Sofía cuando ocurrió el episodio.
A la edad de 18 años, un compañero de equipo lo llevó a un restaurante después de entrenar y lo retuvieron durante varias horas por un grupo de personas que querían que fichara por un club rival.
Berbatov, que luego representó a Bulgaria, Tottenham y Manchester United, reveló el extraordinario incidente mientras aparecía en el podcast Rio Presents de Rio Ferdinand.
Explicó: «Jugué para el CSKA Sofía y realmente comencé a mostrar mis cualidades. Y normalmente, si demuestras tu calidad como jugador, los equipos vienen a buscarte, te hacen ofertas, te preguntan cuánto dura tu contrato, cuánto cuesta comprarlo y cosas así».
«Pero en casa era diferente. En casa yo pensaba: ‘¿Él? Está bien, tráelo aquí’. No tenía coche. Entonces un compañero mío dijo después de la práctica: «Ven conmigo, tengo que llevarte con un amigo mío».
«Y, por supuesto, fui un poco ingenuo. Y tal vez confiaba en él porque jugábamos en el mismo equipo. Así que me subí a su auto y me llevó a un restaurante.
«Entramos al restaurante y en el restaurante claramente había mesas. Y en una mesa estaba sentado un hombre solo. Y en otras tres mesas había tipos grandes, refrigeradores, tipos típicos de los Balcanes sentados detrás de él y con cara de miedo. Y el tipo que me llevó allí dijo: ‘Ve allí, siéntate, te veré más tarde’. Y el hombre dijo: ‘Ven acá, siéntate’.
«Me siento y es como si estuviera pensando: ‘¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Tengo que llamar a mi papá, tengo que llamar a mi papá’.
«Y el hombre empezó a hablar. Dijo: ‘¿Sabes cómo me llaman?’ En inglés será así: la palabra probablemente será: me llaman el cocinero.
‘Pienso: está bien. «Así que sabemos de ti. Tenemos que cambiar el equipo. Te queremos en nuestro equipo. Tenemos que conseguirte». Y dije: ‘Sí, pero juego en el CSKA Sofía’. Quiero decir, me gusta estar allí. »
«Él dijo: ‘Lo resolveremos. No te preocupes por eso’. Y los chicos estaban sentados allí y yo estaba, ya sabes, intimidado, por supuesto.
«Así que tal vez dos, tres horas de estar sentado, y finalmente el tipo me hizo llamar a mi papá. Y yo llamé a mi papá, ‘Estoy aquí. No sé dónde estoy. Ya sabes, la gente que me rodea, los tipos grandes’. Sabes, estaba hablando muy rápido y él dijo: ‘Cálmate, respira’. Simplemente cálmate y respira”.
«Y pensé: ‘¿Qué diablos? Me van a secuestrar de aquí y no quiero irme, quiero irme a casa’. Y él dice: ‘Está bien, está bien’. Déjame ver qué puedo hacer. Llamaré al hombre.
“Así que eventualmente alguien llama a alguien y los grandes jefes de los dos equipos encuentran una manera de no dejarme moverme, sino simplemente quedarme donde estaba.
«Y en esa situación, a los 18 años, cuando vi y supe cómo se hacían las cosas en Bulgaria en aquella época, pensé: ‘Esto es todo para mí. Tal vez me van a ganar, de lo contrario no lo sé’.
«Pero finalmente mi papá entró y me llevó en el auto, y yo dije: ‘Dios mío’. Me hace darme cuenta de que tengo que crecer rápidamente y ser un hombre desde muy temprano en mi vida”.
Man United ofrece hasta un 60% de descuento en kits y productos
Varios
Fanáticos
Compra la oferta aquí
Fanatics ha reducido el precio de los kits y la mercancía de Man United con hasta un 60% de descuento en artículos seleccionados.
Aquí en The Manchester Evening News nos esforzamos por ofrecerle lo mejor. manchester unido cobertura y análisis.
Asegúrate de no perderte las últimas noticias de United uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.
También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Hacer clic aquí para obtener las historias más importantes del día.
Y, por último, si prefiere escuchar el análisis de nuestros expertos, asegúrese de consultar nuestro podcast Manchester is Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcasts, incluidas Spotify Y Pódcast de Appley también puedes mirar YouTube.