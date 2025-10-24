«He tenido un abono para el Manchester City durante 48 años, nos hemos convertido en aquello por lo que odiábamos al Man United»

El Manchester City ha confirmado más detalles sobre la ampliación de la tribuna norte y la última actualización significa que a algunos poseedores de abonos se les pedirá que cambien de asiento.

Los poseedores de abonos de temporada en la tribuna norte de Etihad serán trasladados a una nueva zona de hospitalidad

Los fanáticos del Manchester City a quienes se les ha dicho que tendrán que mover sus abonos de temporada para dar paso a una nueva área de hospitalidad detrás de la portería de la tribuna norte han reaccionado con enojo a la última controvertida decisión sobre la venta de entradas en el Etihad.

Los poseedores de abonos de temporada en el nivel 0 detrás de la portería serán trasladados para crear el bar City Hall, una nueva experiencia corporativa que se inaugurará la próxima temporada como parte de la remodelación de la tribuna norte.

La ciudad escribió una carta a los seguidores afectados el jueves por la mañana, poco antes de que se hiciera pública la noticia de que tendrían que mudarse como parte de una actualización sobre la expansión de la tribuna norte.

Se les ofreció reubicación prioritaria, dándoles la oportunidad de trasladarse a cualquier asiento de admisión general disponible, con el precio de su abono fijado para dos temporadas. También recibieron la primera negativa a quedarse donde están y pagar por la experiencia de hospitalidad mejorada en el Ayuntamiento.

Dave Moore y su padre han sido abonados durante 48 años, mientras que sus dos hijos ahora también lo son. Ha tenido los mismos asientos desde que el City se mudó al Etihad en 2003.

«Nos burlamos del Man United durante años por eso, y nos hemos convertido en aquello por lo que siempre los odiamos. Es una verdadera patada en el diente. Cuando los propietarios se hicieron cargo, todo era cuestión de la comunidad y de construir el club», dijo.

«Hacer esto y poner a muchos empresarios en un asiento detrás de la portería que atacan en la segunda mitad. El ambiente no es muy bueno, pero en la segunda mitad de los juegos, cuando lo necesitan, es bastante bueno. Con 500 empresas allí, probablemente estará vacío o habrá gente a la que no le importe».

«Cada partido al que vas ahora tiene más que ver con los turistas, los chicos que van a las tiendas a gastar dinero, a comprar comida en el estadio. Los días en los que ibas al pub con tus amigos a tomar unas cervezas y salías del pub a las tres menos cinco han quedado atrás».

«No se trata sólo del City. Sucede en todos los clubes, pero el City siempre ha sido bueno con los aficionados, pero en los últimos cuatro o cinco años parece que se están alejando más».

La decisión de trasladar a los aficionados sigue una tendencia en el Etihad y una vez más ha provocado una ira generalizada. Ha habido una serie de cuellos de botella en la venta de entradas en las últimas temporadas y Dave señaló el partido de ida del play-off de la Liga de Campeones contra el Real Madrid como un momento en el que estuvo a punto de darse por vencido.

“El partido contra el Real Madrid la temporada pasada fue casi la gota que colmó el vaso para mí”, dijo. «Me senté en nuestros asientos y estábamos rodeados de aficionados extranjeros que apoyaban al Real Madrid. Después del partido les dije a mi padre y a mis hijos: ‘Ya he tenido suficiente’. Me convencieron de continuar, pero cuando vi ese correo electrónico esta mañana pensé: ‘¿Cuál es el punto?’ He gastado decenas de miles de dólares siguiéndolos a todas partes y ahora siento que todo ha sido en vano».

Matt Burrows ha ocupado su asiento en la tribuna norte con su hijo durante los últimos dos años y ahora le han pedido que se mude.

«Mis pensamientos iniciales sobre la mudanza son contradictorios. Mi hijo y yo habíamos construido una buena relación con la familia sentada en la fila de delante de nosotros. Será una pena tener que dejarlos», dijo.

«Me gustaría saber más del City. Por el correo electrónico supongo que esto significa que nuestros abonos seguirán siendo el mismo precio que pagamos actualmente para la temporada 2025/2026. Creo que es un gesto razonable. Si trato de sacar lo positivo de la situación, puede que mi hijo y yo podamos movernos y sentarnos con mis otros amigos que ahora también traen a sus hijos.

“No es la primera vez que hemos visto a los abonados mudarse, Tunnel Club, 93:20, Joe’s y el resto de lugares de hospitalidad/bares premium introducidos durante la última década, y no será la última vez que el City haga esto.

«Debí haberlo previsto porque pregunté en una reunión del club de aficionados hace cinco o seis meses si sabían qué áreas se verían afectadas por la nueva hospitalidad o bares. Pensaron que podría ser el Nivel 1 (antiguo Nivel 2) el que podría verse afectado. Sabía que nuestros asientos del Nivel 0, casi directamente detrás de la portería y muy bajo refugio, serían áreas excelentes para los negocios».

A los aficionados se les dijo que recibirían más información sobre los asientos específicos disponibles para ellos a principios de 2026, antes de elegir un asiento para la próxima temporada durante el período de renovación de abonos, que tendrá lugar más adelante en la campaña actual.

Dave se tomará su tiempo antes de decidir qué hacer y, aunque se muestra reacio a renunciar, le preocupa lo que el club tiene para ofrecer.

«Mi papá tiene 75 años, no quiere estar en una situación segura. Hablé con él antes y estaba destrozado, no podía creerlo. En realidad, es solo una patada en los dientes. Ahora estamos preocupados por dónde nos trasladarán», dijo.

«¿Podemos conseguir cuatro asientos juntos? ¿Estaremos encubiertos? ¿Estaremos en una tribuna que cuesta £400 o £500 más por temporada? Han dicho que mantendrán los precios durante las dos primeras temporadas, pero ¿qué pasa después? Con cuatro abonos de temporada podríamos pagar £1.000 o £1.500 extra por temporada».

«Tenemos hasta el final de la temporada para tomar una decisión. No quiero dejar de ir porque me encanta. Mi hijo menor ahora tiene 16 años, probablemente ha tenido un abono de temporada durante diez años, así que fue como un día en familia. Realmente no quiero detener eso, pero fue solo la ira cuando llegó el correo electrónico».

Al anunciar los últimos desarrollos en la tribuna norte, el club dijo: «La introducción del Ayuntamiento significa que un pequeño número de miembros de abonos en el nivel 0 de la tribuna norte (anteriormente conocido como nivel 1) pueden necesitar cambiar de asiento antes del inicio de la temporada 2026/27. No habrá necesidad de mover a los fanáticos para acomodar la barra transversal.

«Entendemos que mover asientos puede ser molesto y estamos aquí para apoyar a estos fanáticos».