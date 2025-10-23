«He sido portero de la Premier League y hay una cosa que destaca de Senne Lammens en el Man United»

El portero del Manchester United, Senne Lammens, ha recibido muchos elogios por sus actuaciones ante el Sunderland y el Liverpool en las últimas semanas.

Senne Lammens y Altay Bayindir compiten por el puesto número 1 en el Manchester United (Imagen: Javier García/Shutterstock)

El ex portero de Inglaterra David James ha identificado un aspecto del juego de Senne Lammens que debería mejorar e insiste en que la carrera de Altay Bayindir en Old Trafford no está en peligro.

Después de que Andre Onana sufriera una lesión durante el entrenamiento, Bayindir tuvo la oportunidad de convertirse en el portero titular en Old Trafford. Una vez completamente recuperado, Onana no pudo volver a la alineación titular, ya que el turco conservó su lugar en la Premier League.

Después de una actuación inestable en la derrota ante el Grimsby Town, Onana fue cedido al Trabzonspor, mientras que Lammens llegó el día límite. Rubén Amorim tomó la decisión de presentar a Lammens contra el Sunderland en la Premier League.

El belga no ha mirado atrás desde entonces y se espera que haga su tercera titularidad en la Premier League contra Brighton y Hove Albion el sábado. Hablar con alguien HOMBRE Deportes En nombre de AskGamblers, James explicó lo que ha notado sobre Lammens y en lo que necesita trabajar.

“Lo estudié un poco antes de que jugara en el United y creo que sólo se ha lanzado una vez en sus últimos 15 goles concedidos”, explicó el técnico de 55 años. «Eso en sí mismo puede no ser un problema, porque no se le puede culpar de un gol en el que tuvo que tirarse, pero volvió a suceder el domingo.

«Sé que el centro salió de la pierna de un jugador, pero curiosamente le pasa más a él que a cualquier otro portero. Así que hay áreas en las que tendrá que mejorar».

«Pero creo que tiene la capacidad de convertirse en el número uno. Bayindir es el retador en este momento y Tom Heaton también está en él. Tiene el ambiente perfecto para tomar y mantener esa posición».

Senne Lammens celebra con sus compañeros del Manchester United (Imagen: (Gaspafotos/MB Media/Getty Images))

«Con Onana actualmente fuera, si juega al nivel que podría jugar, no buscarán que Onana regrese. Eso será un refuerzo de confianza para el equipo de reclutamiento que ha traído al portero adecuado».

Algunos han sugerido que Bayindir podría intentar hacer un movimiento si su tiempo de juego no aumenta. Sin embargo, James insiste en que el internacional turco todavía tiene la oportunidad de desempeñar un papel clave en el United.

«Creo que por su edad está en una buena posición para competir con Lammens», concluyó el ex portero.

«Onana ha estado allí durante varias temporadas y ha creado esa opinión durante un largo período de tiempo. Creo que los dos jóvenes porteros dirían que podrían pasarlo muy bien, especialmente si Amorim busca innovación y cambio. En teoría, ambos podrían jugar extremadamente bien y darse longevidad. Podría ser un poco como Shay Given y Steve Harper en Newcastle, donde podrías tener dos porteros de primer nivel en los años venideros».

“Una vez más, parece una pelea fantástica para el futuro”.

