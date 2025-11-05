He seguido a Rasmus Hojlund desde que dejé el Manchester United: una cosa está clara

El delantero del Manchester United Rasmus Hojlund ha sido cedido al Napoli durante el mercado de fichajes de verano.

Rasmus Hojlund se ha adaptado bien a la vida en el Napoli después de dejar Man Utd. (Imagen: Agencia de fotografía de imágenes/Getty Images)

El delantero cedido del Manchester United Rasmus Hojlund juega con un punto que demostrar en el Napoli tras su ventana de transferencias de verano, según un experto del club.

No se esperaba que el danés se fuera este verano. Sin embargo, cuando Benjamin Sesko lanzó en Old Trafford, la posición de Hojlund cambió.

Las noticias de la noche de Manchester Se entiende que Hojlund quería quedarse en el United. Pero esa actitud cambió debido al Mundial al final de la temporada y la urgente cuestión de ganar minutos para entrar en el equipo de Dinamarca.

Si se fuera, se prefería un movimiento permanente para proporcionar estabilidad a Hojlund. Eso no ocurrió, pero sí una cesión al Napoli con obligación de compra.

Al igual que Scott McTominay antes que él, Hojlund ha tenido un comienzo positivo en su vida en Nápoles. El delantero marcó cuatro goles en nueve apariciones y claramente está recuperando la confianza.

Hablar con alguien Las noticias de la noche de ManchesterEl editor de Football Italia, Lorenzo Bettoni, explicó cómo el danés fue bien recibido a pesar de su decepcionante paso por el United.

«Los fanáticos del Napoli estaban en casi todas partes de Italia cuando llegó Hojlund, el Napoli hizo los exámenes médicos en Roma y cuando llegó, muchos fanáticos del Napoli lo recibieron», dijo Bettoni. “La afición estaba muy contenta con el fichaje porque lo que demostró durante su temporada en el Atalanta fue muy prometedor.

«Aunque el tiempo en el Manchester United no fue muy bueno para él, ni mucho menos, estaban muy contentos». El amor de la afición del Napoli será uno de los factores que impulsarán a los reclutas del United a cambiar Old Trafford por el estadio Diego Armando Maradona.

Bettoni cree que Hojlund también puede encontrar inspiración en otros lugares. «También hay un factor en la mentalidad del jugador», continuó.

«Por su forma de jugar se ve que tiene algo personal que demostrar, porque las dos últimas temporadas en el Manchester United claramente no fueron muy buenas. Conociendo a Conte, habría hablado de esto con el jugador».

«Es un trabajo importante para Hojlund porque tiene que liderar el ataque. [Romelu] Lukaku está herido. «Así que también tiene un punto personal que demostrar porque quiere demostrar qué tipo de delantero es y creo que la forma en que Conte motiva a los jugadores es otra razón por la que parece tan emocionado de jugar y realmente dispuesto a causar un impacto».

Pocos podrían haber predicho este verano que Kevin De Bruyne se uniría a Hojlund durante esta campaña. Pero así fueron las cosas para el delantero, ya que ambos unieron fuerzas con un efecto devastador en la victoria sobre el Sporting CP en la Liga de Campeones.

Es probable que Hojlund se quede sin De Bruyne hasta febrero debido a una lesión y Bettoni ha advertido que el delantero tendrá que adaptar su estilo mientras tanto. «Sobre el papel, hasta ahora no hemos visto mucho de Hojlund sin De Bruyne», concluyó.

«Técnicamente, se tratará más de mantener el balón y de correr menos en los espacios, pero esto es sólo técnico porque en los partidos en los que Napoli decide sentarse profundo y no presionar demasiado alto y no tratar de ganar el balón en lo alto del campo, tendrá que contraatacar y Hojlund también será un jugador muy importante en esta etapa. Contra otros equipos, sin De Bruyne, Hojlund tendrá que estar mucho más involucrado en la conexión y ser mucho más sólido físicamente para poder sostener el balón». balón, conectando también con los laterales y los centrocampistas.

“Se tratará mucho más del juego de enlace y de tratar de trabajar bien con sus compañeros de equipo, en lugar de simplemente intentar avanzar y correr hacia los espacios”.