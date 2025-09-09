El portero del Manchester United Andre Onana, después de unos meses en Trabzonspor prestado en Old Trafford y un ex tapón Unido entiende por lo que está pasando;

Andre Onana ha sido criticado por algunos errores durante su tiempo en el Manchester United (Imagen: papá)

El ex portero del Manchester United, Roy Carroll, simpatiza con Andre Onana después del momento difícil del Camerún en Old Trafford.

Onana estará prestado en Trabzonspor después de que United haya agregado un nuevo guardián en forma de Senne Lammens.

Se produce después de que algunos errores controvertidos la temporada pasada cuestan el equipo de Ruben Amorim en grandes competiciones, sobre todo en la Europa League contra Lyon.

Carroll no llegó a Old Trafford con el mismo precio que Onana, pero aún así le resultó difícil.

En particular, el Noord -ierde International fue criticado por derramar un cambio de Pedro Mendes sobre su propia línea contra Tottenham, aunque los funcionarios no apuntaron en los días previos a la tecnología de la línea de gol.

La culpa de Roy Carroll contra los Spurs en 2005 todavía está hablando de ello (Imagen: Chris Coleman/Manchester United a través de Getty Images)

«Cometí un gran error contra los Spurs y de eso es lo que la gente habla», dijo Carroll, ahora 47 años, a BBC Sport.

«Lo tomo. Me río de eso. En ese momento no me reí porque estaba despierto, pero a medida que envejeces, te relajas más».

El arquero se produjo dos años después de la partida del arquero ganador de Teble Peter Schmeichel en United desde Wigan desde Wigan e inmediatamente fue informado de la mayor presión acompañada de jugar en Old Trafford.

Carroll juega para United contra Leeds (Imagen: Asociación de prensa)

«No es fácil jugar para el Manchester United en este momento, pero fue difícil en ese momento porque todos esperaban el nuevo Peter Schmeichel», dijo Carroll, quien fue firmado como una copia de seguridad de Fabien Barthez y jugó 72 veces para el club en cuatro años.

«Incluso entonces, si cometiste un error, fue una gran noticia», agregó.

“Tenías que ser mentalmente fuerte y ese sigue siendo el caso.

«Pero no somos robots; todos somos personas. No es tanto lo que haces en el campo, sino lo que haces».

La única actuación del United de Andre Onanan esta temporada se encontró con Grimsby (Imagen: Getty Images)

Onana pasó la temporada pasada como la primera opción de United, pero no incluyó este período en la competencia.

Altay Bayindir comenzó cada uno de los primeros tres partidos de la liga, con la única salida de Onana contra Grimsby Town en la Copa Carabao.

Los clubes turcos todavía tienen tiempo para completar las sesiones de firma a pesar del cierre de la ventana de transferencia en inglés, y la ex estrella del Inter de Milán se ha creado para unirse a Trabzonspor sin opciones sin comprar.

