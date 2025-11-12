‘He cambiado’ – Matthijs de Ligt da dos razones de su mejora en el Manchester United

El defensa del Manchester United, Matthijs de Ligt, está teniendo una excelente temporada y ha sido convocado a la selección holandesa este mes.

De Ligt habló con NOS Sport. (Imagen: NOS Deporte)

El defensa del Manchester United Matthijs de Ligt cree que la combinación de cambiar de mentalidad y mantenerse libre de lesiones es la razón de sus excelentes actuaciones esta temporada.

El fin de semana pasado, De Ligt salvó un punto ante el Tottenham en la Premier League con un gol tardío. El holandés es el único jugador del United que ha jugado todos los minutos competitivos durante la campaña y ha sido convocado a la selección de Holanda para los partidos internacionales de noviembre.

De Ligt explicó anteriormente cómo se beneficia de una pretemporada ininterrumpida en el verano y dio una nueva visión de su rendimiento constante durante una entrevista con NOS Sport.

«Ahora tengo 26 años y creo que estoy entrando en los mejores años de mi carrera, tanto física como mentalmente», dijo. «Cambié mi forma de pensar. Al principio no quería cometer errores, ahora quiero hacer tantas cosas buenas como sea posible».

Se le pidió a De Ligt que explicara su mejoría y habló sobre el precio que las lesiones habían cobrado en su confianza.

Dijo: «Hay varias explicaciones para esto. He tenido bastantes lesiones en los últimos años, lo que ha tenido un impacto negativo en la confianza en mi cuerpo. Este año pude participar durante toda la pretemporada. Conozco mejor el club y la competición y te sientes más seguro y puedes ser más dominante».

«De hecho, ahora hago más entrenamiento de fuerza. Como antes. Así que no me importa ese tipo de críticas». [about his condition] más. Aunque lo hice hace unos años. Pero he pasado por muchas cosas y ahora sé lo que es bueno para mí. No me desviaré de eso en el corto plazo».

Sobre su regreso a la selección holandesa después de haber sido ignorado el mes pasado, el defensa añadió: «Si no estás en el equipo, te afecta. Pero el seleccionador nacional decide. Para mí era importante ser fiel a mí mismo y seguir adelante. Creo que ser seleccionado de nuevo es una victoria».

A principios de esta semana, el técnico holandés Koeman explicó la memoria de De Ligt, diciendo: «No parecía confiado en su juego y se lo dije. Ahora está más tranquilo y pensé que debería involucrarlo nuevamente».

De Ligt no fue incluido en el grupo de liderazgo del United presentado en el verano, pero el técnico Ruben Amorim dijo que el holandés está predicando con el ejemplo mientras hablaba en su conferencia de prensa posterior a los Spurs.

«Nosotros elegimos. A veces hay jugadores que marcan el camino en su forma de jugar, luego hay jugadores que tienen una participación diferente en todo lo que sucede en Carrington», dijo Amorim.

«Sólo estoy tratando de traer diferentes estilos al grupo de liderazgo. Pero al final del día, todos tienen que ser líderes y ayudarse unos a otros. Creo que lo está haciendo muy bien, muy agresivo, defendiendo bien. Creo que tiene más calidad con el balón de la que muestra. Todavía está en el punto de no querer cometer errores con el balón».

«Lo hace muy bien, porque es inteligente para un jugador. Pero si llegamos a un muy buen punto, nuestros tres defensores centrales determinarán el ritmo y la calidad del juego».

