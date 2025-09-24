¿Hay var en Huddersfield vs Man City? Reglas de la Copa Carabao y tiempo extra explicado

Regulaciones de tiempo extra, reemplazo y VAR para la Copa Carabao si el Manchester City comienza su desafío contra el equipo de League One Huddersfield Town

Manchester City comienza con su campaña de la Copa Carabao contra Huddersfield (Imagen: Mike Egerton/PA -Wire)

La tercera ronda de la Copa Carabao tendrá lugar el miércoles, con clubes de la Premier League involucrados en la competencia europea que participan en la promoción.

La tercera ronda comenzó con cuatro juegos la semana pasada, pero la mayoría de los neumáticos fueron planeados para esta semana debido al inicio de la Liga de Campeones. Eso incluye el viaje de Manchester City a la Liga One Huddersfield Town.

También el miércoles por la noche, Port Vale da la bienvenida al Arsenal, visite a los titulares Newcastle United Bradford City y Doncaster Rovers Tottenham Hotspur. El sorteo para la cuarta ronda se llevará a cabo después de esas competiciones.

Antes de lo que será una noche de acción ocupada, aquí están las reglas de la Copa Carabao de esta temporada con respecto al tiempo extra, los reemplazos y el var …

¿Hay tiempo extra en la Copa Carabao?

No hay tiempo extra en esta fase de competencia.

Si un partido es completamente cuadrado después de 90 minutos, va directamente al castigo. El tiempo extra solo se usa si es necesario en la semifinal y en la final.

City ganó la Copa Carabao por una reducción de Wembley -MiXte en 2021 por última vez (Imagen: Clive Rose, Getty Images)

¿Cuáles son las reglas de reemplazo en la Copa Carabao?

Cada club puede mencionar un máximo de nueve jugadores en el sofá para un empate, pero solo se pueden usar cinco.

A cada equipo se le permite un máximo de tres opciones para hacer sustituciones durante la competencia, aunque los cambios durante el descanso no cuentan para ese límite.

¿Se usa VAR en la Copa Carabao?

A menos que cada club de origen en la ronda tenga acceso al sistema, no se usa.

Con varios clubes de baja Laga que todavía están en la competencia, eso claramente no es factible. Eso significa que no habrá var en la tercera ronda, que será bienvenido por muchos fanáticos.

No habrá var en la Copa Carabao hasta más tarde en la competencia. (Imagen: Getty)

Se puede usar en el semi -final, aunque eso depende de si los cuatro clubes pueden acomodar la tecnología. VAR solo usó la final en 2024.

Eso fue porque Middlesbrough, un club campeón, alcanzó el semi -final y no tenía la tecnología en su estadio. Es por eso que el EFL lo consideró injusto para los otros últimos cuatro empates para usar var.

La temporada pasada se usó VAR en la semifinal, con cuatro clubes de la Premier League, Newcastle, Liverpool, Arsenal y Spurs.