Harry Maguire y Casemiro reaccionan ante las lesiones de tres jugadores del Man United

Tres jugadores del Manchester United abandonaron el empate 2-2 contra el Tottenham Hotspur, y los problemas de lesiones pusieron fin a su participación en el partido de la Premier League.

Harry Maguire y Casemiro jugaron con el Man United contra el Tottenham Hotspur (Imagen: Getty Images)

Casemiro ha calificado de batalla el empate 2-2 ante el Tottenham Hotspur después de que tres jugadores del Manchester United abandonaran el partido lesionados.

El centrocampista fue uno de ellos, siendo sustituido al mismo tiempo que Harry Maguire abandonaba el terreno de juego mediada la segunda parte. Matheus Cunha también fue retirado, mientras que Diogo Dalot abandonó el campo poco después y Ruben Amorim hizo su quinta y última sustitución.

Uno de esos suplentes, Benjamin Sesko, cayó unos minutos después y no pudo continuar. Luego se vio obligado a salir cojeando del campo y recorrer el túnel, reduciendo al United a diez jugadores durante el resto del partido en el norte de Londres.

Sesko aún no ha publicado en las redes sociales después del partido, pero tanto Casemiro como Maguire sí. Este último dijo: «¡¡Qué batalla en Londres, muchachos!!»

El contenido no se puede mostrar sin permiso.

Maguire también compartió uno propio. «Frustrados, no pudimos recuperar los tres puntos, pero los muchachos demostraron valentía y lucharon hasta el final», dijo.

El contenido no se puede mostrar sin permiso.

Amorim habló de los tres jugadores tras el partido. «Si tenemos que eliminar a Maguire y Casemiro al mismo tiempo, luego encajar dos goles y luego perder a Ben, hay que superarlo todo», dijo el técnico.

Luego le dijo a Sesko: «Me preocupa una lesión porque es en la rodilla y no lo sé. Necesitamos a Ben». [Sesko] para ser un mejor equipo. Tenemos que comprobarlo. Tiene algo en la rodilla. Vamos a ver.»

