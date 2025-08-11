Harry Maguire revela lo que Man United Derness pensó en el regreso de Cristiano Ronaldo

Harry Maguire se abrió al regreso de Cristiano Ronaldo al Manchester United en 2021 y levantó la tapa en lo que pensaba el vestuario sobre el regreso de la cabra portuguesa

Harry Maguire habló sobre el regreso de Cristiano Ronaldo al Manchester United (Imagen: Río Ferdinand Presents / YouTube)

Harry Maguire está abierto sobre el zumbido que creó el sensacional regreso de Cristiano Ronaldo al Manchester United, mientras que también compartió su arrepentimiento por cómo terminó todo.

Ronaldo hizo olas en Old Trafford por primera vez bajo la guía de Sir Alex Ferguson de 2003 a 2009, antes de hacer un traslado récord de £ 80 millones al Real Madrid. El atacante continuó su impresionante forma con Los Blancos, esos dos títulos de La Liga, cuatro trofeos nacionales, cuatro competiciones de campeones y en cuatro de sus cinco globos de su globo antes de cambiar a la Juventus en 2018.

Los partidarios del United estaban emocionados cuando estalló la noticia de que Ronaldo regresaría a Old Trafford tres años después. Sin embargo, su último período con los Red Devils no cumplió completamente con las expectativas.

A pesar del hecho de que 18 goles de la Premier League se establecieron bajo Ole Gunnar Solskjaer y Ralf Rangnick en 2021/22, según los informes, se sintió frustrado por las actuaciones del equipo. Después de una caída con el nuevo entrenador en jefe Erik Ten -Hag, Ronaldo expuso sus sentimientos en una sincera entrevista con Piers Morgan, lo que llevó a una terminación mutua de su contrato con el Manchester United en noviembre de 2022, informa Mirror.

Y Maguire admite que el regreso a casa de Ronaldo inicialmente trajo una energía renovada al vestuario, a pesar del resultado final que dejó un sabor agrio. Hablando en el podcast Rio Ferdinand de Río Ferdinand, el central que llegó a United en 2019, dijo: «No puedo decir una mala palabra sobre él.

«Fue genial tenerlo, cuando entró por la puerta, fue simplemente increíble. Fue muy decepcionante cómo terminó y cómo no pudimos encontrar una manera de actuar con él en el equipo. Jugó, marcó goles, fue una locura.

«No sé cuánto anotó ese año. No éramos sin sentido y todavía marcó goles, por lo que solo muestra lo bueno que es. Pero no pudimos encontrar ninguna forma de … todo nuestro sistema bajo OLE se volvió en el pie delantero, agresivo.

Cristiano Ronaldo restauró el Manchester United nuevamente en 2021 (Imagen: Getty Images)

«Presione, era como una máquina urgente. No éramos el mejor equipo, en realidad terminamos tercero y luego en segundo lugar. Probablemente no teníamos los mejores jugadores. Teníamos algunos jugadores geniales, no me equivocé, pero se trataba de presionar y trabajar en una táctica y trabajó que simplemente no podía estar molesto y frustrado».

En cuanto a cómo lidiaba con la pérdida de Ronaldo como figura senior, agregó: «Simplemente no podíamos creer lo que sucedió porque claramente terminamos tercero, y luego, y luego trajimos esa temporada a Sanche [Jadon Sancho]Rafa [Raphael Varane] y Cristiano en el verano.

«Y piensas:» Aquí vamos a ganar la Premier League «, y nunca sucedió. Simplemente nunca hizo clic. Y, por supuesto, perdimos a Ole, lo que fue decepcionante si era honesto. Siento que Ole ha entregado una tarea increíble, probablemente hablaré más sobre OLE cuando me jubile.

«Pero la forma en que nos instaló en los primeros dos años es probablemente la mejor que sentí en un equipo, bajo Ole y Kieran [McKenna] y Carras [Michael Carrick]. Esos tres nos habían organizado muy bien. Y como dije, no nos quedaba el mejor equipo. Estábamos bien entrenados, tácticamente brillantes.

Cristiano Ronaldo y Harry Maguire jugaron juntos en el Manchester United (Imagen: Getty Images)

«Podríamos jugar, podríamos presionar. La tercera temporada que estuve allí simplemente no funcionó, y no tenía nada que ver con Cristiano, porque como dije, él era, con mucho, nuestro mejor jugador. Los niños y las tácticas a su alrededor simplemente no funcionaban».

El Manchester United está llegando actualmente a su regreso a la Premier League con el nuevo gerente Ruben Amorim, quien se hizo cargo del control después de la renuncia de diez HAG en octubre. El entrenador portugués sufrió una decepcionante campaña decepcionante la temporada pasada, aunque espera maximizar su potencial con una ventana completa de transferencia de verano y una preparación de pretemporada detrás de él.

Amorim ha estado particularmente ocupado en la ventana de transferencia actual y ha traído jugadores como Matheus Cunha, Bryan Mbeumo y Benjamin Sesko. Y los partidarios tienen la oportunidad de ver si sus cambios dan fruto el domingo 17 de agosto, cuando United acepta el Arsenal en el icónico Teatro de los Sueños.