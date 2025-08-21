Harry Maguire ofrece una actualización de su futuro en el Manchester United y abre el interés de transferencia

Man Utd -El defensor Harry Maguire comenzó el último año de su contrato y dio una actualización sobre su futuro.

Harry Maguire representado después del Arsenal. (Imagen: 2025 Getty Images)

Harry Maguire discutirá su futuro con el Manchester United antes de la ventana de transferencia de enero.

Maguire entró en Old Trafford en el último año de su contrato, lo que significa que es libre de hablar con los clubes en el extranjero cuando se abre la ventana de enero.

United lideró la extensión de un año la temporada pasada en el contrato de Maguire. Después de un tiempo turbulento en el club, el defensor de 32 años ha disfrutado de un renacimiento del Old Trafford durante los últimos 18 meses.

Maguire conquistó su crisis de confianza y se considera un jugador importante en los planes de Ruben Amorim.

Maguire, sin embargo, comenzó en el sofá contra el Arsenal en la Premier League el domingo, con Matthijs de Ligt para él por el papel central en la trama de Amorim.

United decidirá si quiere ofrecerle a Maguire un nuevo contrato esta temporada y el internacional de Inglaterra discutió su futuro con periodistas en un evento en Stretford High School.

«El año pasado, la cláusula estaba en las manos, por lo que no había opción para mí allí», dijo. «No se habló. Era solo que lo activaron, y se expandió. Este año, por supuesto, estoy, al final del año.

«Estoy bastante seguro de que el club ha informado este verano que no puedo dejar al club en otras condiciones con otros clubes que preguntan sobre mis cosas y mi posición con mi contrato.

«Estoy seguro de que se sentarán en los próximos meses y tenemos que conversar sobre a dónde queremos ir y si queremos extender o, por supuesto, la ventana de transferencia se abrirá nuevamente en enero.

«Está claro que tengo algo en mente sobre lo que quiero hacer y lo que quiero ser. No quiero liberarlo para todos, pero es un gran club para jugar y serías estúpido si quisieras saltar lo más rápido posible».

Se le pidió a Maguire que aclarara si United dijo que no se iba este verano y respondió: «Sí, creo que hubo algunos clubes que podrían haberles pedido o hablado con ellos y creo que obtuvieron una respuesta rápida.

«Como dije, estamos en un buen lugar, positivo como club y siento que la jerarquía ha llegado y Jason [Wilcox] Y el gerente, siento que lo están tomando en la dirección correcta.

«Creo que lo ha sido, desde que comencé donde está hace seis años, está en un lugar completamente diferente en términos de la estructura detrás del personal de gestión».

Maguire continuó: «Me siento en un buen lugar. Hace unos años, es que tengo la sensación de que volví a jugar bien para este club. Solo tuve seis meses en los que tuve una mala forma. Los dos años anteriores fueron excelentes. He sido mucho mejor en los últimos dos años y medio.

«Ahora estoy en un buen lugar. Estoy en un buen lugar con el club y los fanáticos. Tengo una muy buena relación con ellos y es un lugar realmente especial para jugar. Es un gran privilegio y un honor jugar para este club y es algo por lo que siempre estaré agradecido».

Maguire fue a un evento de la Fundación Manchester United en Stretford High School para conocer niños entre ocho y 14 años en un campamento de vacaciones en múltiples puertos.

La iniciativa está dirigida a niños en áreas de dificultades sociales y hogares con bajos ingresos, y ofrece una serie de deportes durante el día y un almuerzo gratis para los presentes.

