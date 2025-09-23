Harry Maguire lanza una fuerte defensa de la estrella United United de Underfire después de la crítica de Roy Keane

El compañero del centro de Manchester United, Harry Maguire, fue honrado el sábado después de 250 actuaciones para el club en la derrota en Manchester City una semana antes

Manchester United Center-back Harry Maguire (Imagen: James Gill – Danehouse/Getty Images)

El compañero del Manchester United, Harry Maguire, saltó para defender a Luke Shaw después de que salió de Roy Keane a principios de este mes después de la derrota contra el Manchester City. United fue decepcionante en el Derby de Manchester y perdió 3-0 ante sus feroces rivales. Y, no es sorprendente después de una pérdida tan fuerte, los críticos estaban vigentes para separar las deficiencias de los Rojos.

Un hombre que recibió críticas especiales de Keane fue Shaw. El ex capitán del United estaba en el respaldo, que actualmente se está utilizando en una defensa de tres hombres, «renunció» para que Phil Foden pudiera anotar. Shaw admitió que después de vencer al Chelsea una semana después, la crítica permite a las personas tener opiniones. A veces solo tienes que tomarlo en la barbilla.

«Tiene mucha experiencia, fue uno de los mejores capitanes para el Manchester United y, por supuesto, duele. Pero para mí, las críticas son parte de un jugador de fútbol.

«Lo escucho, pero creo que tenía razón. La semana pasada no estaba en mi nivel en absoluto y no necesitaba que Roy Keane me lo contara.

«Después del juego lo sabía. Pero, por supuesto, duele».

Maguire claramente no es ajeno a ser criticado mientras juega para United. Cuando era capitán, el inglés a menudo se burlaba en línea y las críticas de él llevaban a un nivel completamente nuevo.

En una entrevista con el sitio web oficial del club de United después de superar 250 actuaciones para el club, Maguire Shaw defendió.

«No juegas 250 o 300 veces en este club si no estás en primer lugar», explicó el centro-back.

Harry Maguire y Luke Shaw representados durante el deber de Inglaterra (Imagen: Eddie Keogh – The Fa/de Fa a través de Getty Images).

«Luke es un excelente jugador de fútbol y cada gerente que entra, es interrogado mucho. Eso es lo que sucede en este club.

«Cada gerente que viene juega a Luke, y hay una razón por la que juegan a Luke, porque es un excelente jugador de fútbol, ​​siempre ha sido y siempre lo será».

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 49 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 336 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

…..

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.