Harry Maguire comparte actualización tras los temores de lesiones en el Manchester United

Harry Maguire le asustó al Manchester United una posible lesión durante el empate contra Nottingham Forest la semana pasada, y el defensa de los Rojos ahora ha recurrido a Instagram para compartir una actualización sobre su estado físico.

Harry Maguire sufrió una presunta lesión en el tendón de la corva durante el empate del Manchester United contra el Tottenham.

Harry Maguire ha publicado una actualización de su estado físico después de lesionarse el Manchester United el fin de semana.

Maguire fue sustituido por un presunto problema en el tendón de la corva durante el empate 2-2 del United contra el Tottenham Hotspur en la Premier League el sábado. Debido al empate en el norte de Londres, Benjamin Sesko y Casemiro se sumaron a la lista de lesionados de cara al parón internacional.

Maguire quedó fuera del equipo de Inglaterra para la ronda de clasificación para la Copa del Mundo en noviembre por el técnico Thomas Tuchel. En cambio, Maguire ha estado trabajando en su estado físico en Carrington antes del regreso de la Premier League la próxima semana.

LEER MÁS : Declaración de Benjamin Sesko publicada después de que la decisión del Man United condujera a una amenaza sensacionalLEER MÁS : ‘Vi a Rubén Amorim enojarse durante el entrenamiento, se sentía completamente impotente’

En medio de preocupaciones sobre el estado físico de Maguire y temores de que el defensor haya sufrido una lesión, surgió una actualización con una publicación de la estrella del United en las redes sociales.

Maguire recurrió a Instagram para enviar dos mensajes a sus 5,5 millones de seguidores. En la primera publicación, Maguire disfrutó de una bebida caliente en la base de entrenamiento del United, acompañada de la leyenda: «Mañana tranquila en Carrington».

En la segunda publicación, Maguire posó junto al entrenador del United, Mike Clegg, que también incluía una leyenda. “Bicicleta lista”, escribió Maguire en la publicación, acompañado de un emoji de pinzón verde y un emoji de bíceps.

La prometedora publicación de Harry Maguire en Instagram traerá alivio a los fanáticos (Imagen: Instagram)

A pesar de la mejora en su condición, United todavía enfrenta una espera nerviosa para saber si Maguire estará completamente en forma y disponible para el regreso de la acción de la Premier League el 24 de noviembre cuando los Rojos se enfrenten al Everton en Monday Night Football.

Se le preguntó a Amorim si Maguire podría haber sufrido una lesión después del empate contra los Spurs.

El técnico dijo en ese momento: “Con todo lo que ha pasado, Harry tiene que salir, Casemiro tiene que salir y Ben [Sesko]».

Aquí en The Manchester Evening News nos esforzamos por brindarle lo mejor del Manchester United. cobertura y análisis.

Asegúrate de no perderte las últimas noticias de United uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Hacer clic aquí para obtener las historias más importantes del día.

Y, por último, si prefiere escuchar el análisis de nuestros expertos, asegúrese de consultar nuestro podcast Manchester is Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcasts, incluidas Spotify Y Pódcast de Appley también puedes mirar YouTube.