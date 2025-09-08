Han surgido tres problemas inquietantes para el Manchester United: resolverlos salvará la temporada

Manchester United regresa a la promoción de la Premier League con un viaje a Manchester City el domingo

Ruben Amorim (Imagen: papá)

Manchester United guardó silencio justo antes del descanso internacional en septiembre a fondo de una primera victoria muy necesaria de la temporada.

El dramático éxito de 3-2 contra Burnley iluminó una parte de la presión que se había construido después de una derrota contra el Arsenal, un empate en Fulham y una triste salida de la copa en manos de Grimsby Town.

United es el noveno en la competencia en cuatro puntos, para el Manchester City, mientras que los dos equipos se preparan para resolver esta semana en el Derby de Manchester.

Y aunque Ruben Amorim estará muy aliviado al ver a su tackle de seda a los claretes, sabrá que se necesita mucho más si United tiene que desafiar un lugar en los seis primeros, el final de la temporada. Aquí hay tres problemas que Amorim tiene que abordar en las próximas semanas.

Centro del campo

Parece que el United-Middenveld es necesario una especie la mayor parte de la última década.

Amorim ha empujado a Bruno Fernandes de regreso al medio desde la llegada de Matheus Cunha y Bryan Mbeumo, pero el patrón no es autodidacta para el papel número ocho en términos de conciencia defensiva y posicionamiento.

Eso ha visto un regreso para el veterano Casemiro a su lado, con el nous del Brasil y la experiencia de ver que ganó un lugar al lado a expensas de Kobbie Mainoo y Manuel Ugarte de Manuel Ugarte.

Se suponía que esta última era la gran solución en el medio, pero no se puede decir con certeza que él, Mainoo y Casemiro estarán en Old Trafford la próxima temporada.

Un centrocampista central será la siguiente prioridad de transferencia, pero a corto plazo debe encontrar una combinación que pueda ofrecer el acero y el atletismo necesarios.

Claridad del portero

United tiene más opciones de guardianes de los principales que son centrocampistas centrales, con la llegada de Senne Lammens, que lleva el conteo a cuatro.

Eso puede ser reducido por alguien que Andre Onana debe irse a Trabzonspor en préstamo, por lo que se dice que el hombre de 29 años pesa una oferta.

Altay Bayindir hasta ahora ha mantenido los guantes en la Premier League, pero no ha podido convencer, mientras que Tom Heaton pronto tendrá 40 años, parece destinado a ser la tercera opción, independientemente de la combinación de guardianes.

Lammens puede llegar a la luz como el número 1, pero sería una gran pregunta lanzar al joven de 23 años para un debut en el Derby de Manchester, independientemente de las deficiencias de Bayindir.

Senne Lammens ha asegurado su mudanza al Manchester United el día de la fecha límite (Imagen: Manchester United/Manchester United a través de Getty Images)

Pero United necesita consistencia y elegir un caballo y regresar. Lammens es quizás la mejor apuesta.

Implacable

Amorim ha sido despiadado con su equipo: ha arrojado a Marcus Rashford y Alejandro Garnacho por la borda y Onana podría seguir al ‘Escuadrón de bombas’ para dejar el club este verano.

Ahora el jefe del United querrá que sus jugadores sean despiadados en la última tercera parte. United ha marcado cuatro goles en tres juegos, y se perdió una penalización, pero la mitad de ese conteo llegó a través de sus propios goles y uno a través del último lugar de Bruno Fernandes, ganador de la competencia de GASP, contra Burnley. El objetivo de Mbuemo en la misma competencia es el único ataque de juego abierto que anotó en la competencia.

Aunque eso pinta una imagen negativa, los números subyacentes son positivos. United podría y podría haber estado fuera de la vista contra Burnley después de una primera mitad dominante, mientras aprovecharon las oportunidades contra Fulham y el Arsenal.

De hecho, si la mesa fuera arreglada por los objetivos esperados, United estaría en el top 6.78, mientras que también hicieron más tiros que cualquier otro lado en la Premier League y tenían más acentos en el gabinete de oposición con 42 y 99 respectivamente.

Esto sugiere que United ataca con intención y objetivo, pero no puede convertirse. Amorim esperará que la lesión de Cunha no sea demasiado grave, mientras que Mbeumo puede aprovechar su objetivo en Burnley y que Benjamin Sesko pueda encontrar sus pies después de su llegada.