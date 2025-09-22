Haaland, Ait -Nouri, Marmoush -Man City Lesions News and Return -Data Na Arsenal

Las últimas noticias más recientes de Manchester City como Pep Guardiola ofrecen una actualización sobre Erling Haaland después del empate contra el Arsenal en la Premier League

Erling Haaland después de la colisión de Manchester City contra el Arsenal (Imagen: Foto de Justin Setterfield/Getty Images)

Pep Guardiola ha dado una actualización sobre la aptitud de Erling Haaland después de la colisión del Manchester City contra el Arsenal. El delantero de 25 años fue reemplazado por Nico González durante la segunda mitad del empate 1-1 el domingo por la tarde en el Emirates Stadium.

Haaland puso la ciudad primero en el primer cuarto de una hora después de atrapar a los Gunners en el contraataque. El internacional de Noruega tuvo la oportunidad de duplicar su recuento poco antes de venir, pero el portero del Arsenal David Raya lo negó.

Ahora ha marcado seis goles en sus primeros cinco juegos de la nueva temporada de la Premier League y una ventaja temprana en la carrera por el Golden Boot. Si la ciudad de Liverpool y el Arsenal tienen que desafiar este término por el título, Guardiola Haaland debe estar en su mejor momento.

Entonces, con eso, el Manchester Evening News Ya ha completado las últimas noticias de la cláusula de la ciudad.

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 49 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 336 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

Erling

Haaland fue recogido en el último cuarto de hora de la colisión el domingo por la tarde. Parecía una decisión táctica en ese momento, pero sucedió que los noruegos causaron un problema con las espaldas.

Lo que Guardiola ha dicho: «Al final estaba exhausto, mucho dolor en la espalda. Sufrió los últimos días. Es muy exigente y se tomará un descanso para los últimos juegos».

Fecha de devolución esperada: Burnley (H) – Premier League – Sábado 27 de septiembre.

Mateo Kovacic

Kovacic se sometió a cirugía Una lesión de Aquiles en junio. El mediocampista de 31 años perdió la derrota contra Crystal Palace en la final de la Copa FA al final de la temporada pasada, y desde entonces ha estado fuera de funcionamiento.

Lo que Guardiola ha dicho: «Kova volverá rápidamente».

Fecha de devolución esperada: Octubre.

Rayan Ait-Nouri

Ait-Nouri parecía ser una lesión en el tobillo durante su debut en casa contra el Tottenham Hotspur. El defensor de 24 años, que no informó para el servicio internacional a principios de este mes, se perdió el Derby de Manchester y la colisión del Arsenal.

Lo que Guardiola ha dicho: «Por supuesto, el horario tiene un efecto. Su mentalidad debe ser fuerte. Sabes cuántas lesiones que tenemos y los jugadores han regresado durante mucho tiempo del equipo nacional. Tenemos Cherki, tenemos a Ait-Nouri».

Fecha de devolución esperada: Desconocido.

Rayan Cherki

Cherki actualmente está alimentando una lesión en el muslo. El mediocampista atacante de 22 años está excluido hasta finales de octubre.

Lo que Guardiola ha dicho: «Tiene dos meses fuera. Siete u ocho semanas».

Fecha de devolución esperada: Bournemouth (H) – Premier League – 1 de noviembre de 2025.

Omar Marmoush

Marmoush sufrió una lesión en la rodilla a principios de este mes mientras tenía servicio internacional. El atacante de 26 años fue forzado durante el sorteo sin rumbo de Egipto con Burkina Faso, y fue representado con una llave de rodilla y usó muletas después del juego.

Fue excluido del Derby de Manchester después de los primeros resultados en un escaneo. Guardiola más tarde indicó que Marmoush estará al margen hasta principios de octubre.

Lo que Guardiola ha dicho: «Unas semanas, creo que antes del próximo descanso internacional estará listo».

Fecha de devolución esperada: Brentford (A) – Premier League – 5 de octubre de 2025.