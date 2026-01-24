Gvardiol, Stones, Nunes – Últimas noticias sobre las lesiones del Manchester City y fechas de regreso ante los Wolves

Pep Guardiola ha proporcionado las últimas noticias sobre lesiones antes del choque de la Premier League del sábado contra los Wolves mientras los Blues buscan responder a la derrota de la semana pasada ante el Manchester United.

Matheus Nunes se ha perdido los dos últimos partidos del Man City. (Imagen: Getty Images)

Todo lo que necesitas saber sobre las noticias sobre lesiones del Man City antes del partido contra los Wolves, incluidas actualizaciones sobre Matheus Nunes, Nico González, Ruben Dias y más…

Marc Guehi: El fichaje de enero debutará este fin de semana tras su traspaso de £ 20 millones procedente de Crystal Palace. Su llegada llega en el momento perfecto para brindar el alivio que tanto necesita una línea defensiva muy mermada por las lesiones recientes. Matheus Nunes: Nunen Sigue siendo una gran duda para el próximo partido, ya que continúa luchando contra un virus de gripe. El personal médico realizará una evaluación tardía el viernes para ver si se ha recuperado lo suficiente como para ayudar a llenar los vacíos en la unidad defensiva. Rubén Días, Josko Gvardiol y John Stones: El trío defensivo Actualmente no están disponibles, lo que deja al City sin tres de sus centrales clave. Este grupo particular de lesiones defensivas ha obligado a los Blues a depender de prospectos juveniles y nuevos fichajes para llenar el vacío. Nico González: González Todavía está marginado y descartado del equipo mientras se recupera de una lesión que sufrió contra Brighton. Guardiola indicó que el jugador aún no está preparado para volver a la competición y amplió su periodo en la camilla de tratamiento. Bernardo Silva: Después de perderse la derrota de la Liga de Campeones ante Bodo/Glimt a mitad de semana debido a su suspensión, Silva regresa al once titular. Se espera que su presencia en el mediocampo proporcione el liderazgo y la creatividad que le faltaron al City en la reciente derrota en Noruega. Mateo Kovacic: El centrocampista está de baja desde noviembre por una lesión en el tobillo. Tampoco se espera que regrese hasta marzo. Jeremy Doku: Se espera que el extremo belga esté disponible para la selección después de haber sido dejado en el banquillo como suplente no utilizado durante el último partido. Después de perderse el entrenamiento a principios de esta semana, ahora está trabajando para volver a estar en plena forma para el partido de los Wolves. Antoine Semenyo: Regresará al equipo de la jornada después de no ser elegible para jugar en el último partido europeo del City. Le ofrece a Guardiola una nueva opción de ataque mientras el técnico busca rotar su equipo y encontrar una fórmula ganadora. El equipo más amplio… sigue afectado por un total de siete jugadores desaparecidos del primer equipo, a pesar de cuatro regresos recientes. Esta actual crisis de lesiones ha hecho que la lista de bajas en los últimos entrenamientos llegue a ser de doce jugadores.

