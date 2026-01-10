‘Grit and muerde’: los diarios y el viaje detrás del notable ascenso de Antoine Semenyo del Manchester City

Antoine Semenyo ha tenido un camino tortuoso hacia la cima de la Premier League, pero estará decidido a aprovechar su oportunidad en el Manchester City.

Antoine Semenyo se revela como jugador del City (Imagen: SmartFrame/Manchester City FC)

Las anotaciones del diario de Antoine Semenyo de esta semana serán una lectura interesante. El nuevo chico del Manchester City lleva un diario que le ayuda a tomar notas sobre su juego y sus creencias.

Todo empezó cuando tenía 16 años y sin duda valió la pena. Diez años después, ficha por el City por 62,5 millones de libras, uniéndose a un club que compite en cuatro frentes con un entrenador como Pep Guardiola entusiasmado por las alturas que puede alcanzar el delantero.

El City venció el interés de muchos otros clubes, incluidos Manchester United y Liverpool, para fichar al internacional ghanés y podría debutar contra el Exeter City en la Copa FA el sábado.

Completa un viaje inspirador hacia la cima para Semenyo, quien fue rechazado por una serie de clubes, incluidos Arsenal y Tottenham, cuando era joven y pasó un año alejado del fútbol cuando tenía 15 años.

Luego siguió una prueba abierta, organizada por el ex entrenador del Leeds United, Dave Hockaday, en Bisham Abbey. Esto impulsó a Semenyo a mudarse a Swindon y asistir a South Gloucestershire y Stroud College para estudiar un BTech en Ciencias del Deporte. Jugó para el equipo de la Academia Wiltshire y comenzó a recuperar su forma futbolística, obteniendo una prueba y luego un contrato con el Bristol City.

Siguió una cesión en Bath City, donde Semenyo comenzó su viaje ascendente. Hubo obstáculos. Una tarjeta roja en un partido contra Wealdstone, la necesidad de mejorar su estado físico y su dieta mientras estaba en Bristol City, y más cesiones antes de abrirse paso con los Robins.

Ha convertido al jugador y a la persona en alguien a quien el City tiene una gran estima. El propio Semenyo ha trabajado duro fuera del campo para perfeccionar su juego, analizar clips, desarrollar su forma física y mejorar su mentalidad. Se están recogiendo los frutos.

«Hubo muchas ocasiones cuando era niño en las que las cosas no iban bien y dudaba de mí mismo», dijo en una entrevista con el sitio web del club de Bournemouth en noviembre.

«Si todo sale mal ahora, todavía tengo esa mentalidad; si tengo esa oportunidad nuevamente, me aseguraré de hacerlo mejor, me aseguraré de aprovechar esa oportunidad.

«Mi forma de pensar ha cambiado mucho. Me da más coraje y espíritu. Fue una pena que no me eligieran uno de los clubes con los que probé en mi adolescencia, pero resultó ser una bendición disfrazada».