Manchester United lo lleva contra Grimsby en la segunda ronda de la Copa Carabao esta noche, por lo que simulamos la colisión para predecir el puntaje final.

Man United’s predicho XI vs Grimsby Town (Imagen: EA Sports)

Manchester United comienza su campaña de la Copa Carabao en una fase anterior de lo habitual hoy, con el equipo de Ruben Amorim enfrentando la ciudad de Grimsby de la Liga Dos en la segunda ronda de la competencia.

Después del 15 en la Premier League y no clasificarse para cada competencia europea, United comienza con su campaña de la Copa Carabao en la segunda ronda, la primera vez que participaron en esta etapa desde la temporada 2014/15. United estaba avergonzado por 4-0 por MK la última vez que estuvieron en la segunda ronda, y Amorim querrá evitar ese tipo de resultado de choque cuando su equipo viaja a Grimsby Town esta noche.

United tiene que ganar otro partido esta temporada, con un empate 1-1 contra Fulham después de una derrota por 1-0 contra el Arsenal durante el primer fin de semana de la temporada de la Premier League. Unidos sus grandes favoritos, con Amorim rotaría su lado mientras quieren reservar su lugar en la tercera ronda de la Copa Carabao.

Entonces, ¿puede United comenzar un inicio ganador en la Copa Carabao? Utilizamos EA FC 25 para obtener una ortografía de scetor.

Grimsby Town vs Man United Puntore predicho por simulación

Para completar esta simulación, utilizamos EA FC 25 y actualizamos los escuadrones con las últimas lesiones, suspensiones y transferencias. Los kits de la temporada 2025/26 no están disponibles en EA FC 25, por lo que ambas partes se establecieron en los kits de la temporada pasada, mientras que las nuevas transferencias pueden tener cifras de escuadrón incorrectas en el juego.

Predecimos que los anfitriones pueden estar en una formación 4-1-4-1, con su XI inicial de la siguiente manera: Pym; Warren, Rodgers, McJannet, Stunton; McAtron; Amalsor, Turry, Khour, aprendió; Cabia.

Predecimos que United podría establecerse en una formación 3-4-2-1, con su alineación de la siguiente manera: Onana; Fredricson, Ay, el cielo; Amat, Maino, Ugart, Dalot; Circus, Cunha; Nadar.

United lentamente salió de las puertas en Blundell Park, y fueron los anfitriones quienes tuvieron la mejor oportunidad de la fase de apertura cuando George McRechran sacudió el Dwarsbalk con un ambicioso disparo desde 25 metros. La seda de Amorim creció al juego a medida que pasaba el tiempo, y justo antes del descanso, United tomó la delantera.

Ayden Heaven lo hizo 1-0 para el hombre unido (Imagen: EA Sports)

Un rincón fue medio abolido por Grimsby, con la pelota a los pies de Matheus Cunha a las afueras de la caja. Después de haber puesto un tiro para crear algo de espacio para ellos mismos, el brasileño golpeó una cruz en la caja para Ayden Heaven, y una carrera inteligente del defensor lo vio golpear la trampa fuera de juego y tocar la red de cerca.

United logró obtener un segundo gol justo después del reinicio, con la cruz perforada de Cunha en la caja que fue convertida por Harvey Rodgers en el Grimsbynet después de un buen juego de pies del brasileño a la izquierda. Con una ventaja de dos goles, cada esperanza para un regreso de los anfitriones fue derrotado, y con 10 minutos para el final, el equipo de Amorim confirmó la victoria con un tercer gol de la noche.

Diogo Dalot hizo el puntaje en 3-0 para Man United (Imagen: EA Sports)

Grimsby no logró hacer un ángulo diferente de la manera correcta, con un espacio libre en rodajas y vio caer la pelota en la caja a los pies de Diogo Dalot. Después de sacar la pelota del aire, el defensor perforó un disparo a través de una multitud de cuerpos y en la red, lo que hace que el arquero arraigue en el acto.

EA FC 25 para

