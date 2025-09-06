Grimsby vs Man United Replay

Una visión general de la consecuencia de la increíble victoria de Grimsby Town en el Manchester United y su posterior multa de la EFL para la preparación de un jugador no intentado.

Grimsby Town fue los ganadores del Manchester United en la Copa Carabao. (Imagen: papá)

Han sido unas semanas notables para Grimsby Town, Die Manchester United por primera vez derrocar la Copa de la Liga y ahora continuar recogiendo los titulares para colocar a un jugador no intencionado en esa victoria histórica.

La Liga EFL de dos partes disfrutó de una de las noches más grandes de su historia, mientras que sorprendieron a los Gigantes de la Premier League, que eventualmente se atmósfera triomosa después de una ventaja de 2-0 al principio del juego. Sin embargo, un error de registro que involucró a Clarke Oduor llevó a los Marineros en agua caliente.

El martes por la mañana se confirmó que el EFL Grimsby había arrojado £ 20,000 para el campo Oduor durante ese empate, aunque fue el único jugador de Grimsby que perdió su multa, porque el préstamo no se registró a tiempo con los marineros que permiten su error administrativo.

Ahora tienen que pagar £ 10,000, con las £ 10,000 restantes suspendidas hasta el final de la temporada, con el deporte de los hombres también impresionados de que no se considera la repetición ni la eliminación del torneo. En lugar de ser expulsado de la competencia, Grimsby fue multado y se le permitió competir con Sheffield el miércoles después de su memorable victoria sobre United en la tercera ronda.

Aquí discutiremos las últimas noticias y las consecuencias sobre Grimsby;

Decisión de repetición final tomada

En un comunicado, el EFL confirmó que Grimsby informó su propio error, porque luego describió un castigo para el equipo de la Liga Dos. Sin embargo, la decisión no fue recibida universalmente.

El EFL dijo en un comunicado: «El club ha implementado varias acciones para evitar un evento similar en el futuro. El club será responsable de la suma suspendida de £ 10,000, si nuevamente fuera un jugador no intentado en una competencia entre ahora y el final de la temporada 2025/26».

Grimsby Liberación -Estado

Desde entonces, la EFL ha confirmado que Grimsby se enfrentará a Sheffield el miércoles en la tercera ronda de la Copa Carabao el martes 16 de septiembre, con la que la esperanza de United termina para un posible aplazamiento.

Después de que Grimsby había entregado su multa por parte de la EFL, el club dijo en un comunicado: «Grimsby Town Football Club reconoce la decisión de la EFL de hoy con respecto a un error en el registro de Clarke Oduor antes de nuestro partido de la Ronda de la Copa Carabao contra el Manchester United …» a medida que continuaba. «

El registro de Oduor se presentó a la EFL a un minuto después de la fecha límite y ese problema no fue identificado de inmediato por el club, porque se experimentó un problema informático en Grimsby.

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 49 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 336 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

«Aceptamos la multa impuesta y reconocemos plenamente la importancia de cumplir con las reglas y regulaciones de la competencia. Este error no fue intencional, y el club actuó de manera transparente al informar esa infracción tan pronto como salió a la luz.

«Desde el incidente, ahora hemos llevado a cabo una evaluación exhaustiva de nuestros procesos e implementado medidas fortalecidas para garantizar que ya no pueda suceder.

«Agradecemos al EFL [Football League] Junta para reconocer nuestra cooperación e intención, y seguimos completamente comprometidos a mantener los más altos estándares profesionales y regulatorios. El club no dará más comentarios sobre esto y ahora espera concentrarse en los preparativos para nuestras próximas luminarias. «

Lea más aquí.

El gerente de Grimsby responde …

Grimsby -Baas David Artell cree que nadie puede eliminar el rendimiento de sus jugadores después de su increíble victoria de la Copa Carabao en United. El controvertido rodeó a los Marineros la semana pasada, con el EFL la ciudad dando una multa para colocar a un jugador no intencionado en su maravillosa victoria en la segunda ronda.

Se supone que United no debe apelar contra el castigo del equipo de la Liga Dos, lo que resultó en una multa de £ 20,000 por su error administrativo. Se entiende que los Marineros han informado la violación en sí mismos, y la EFL ha anunciado su decisión, a pesar de los precedentes previamente precedentes en la Copa FA de que los equipos habían expulsado la competencia.

«El club ha hecho una declaración y la remitiré a la declaración», dijo Artell. «Desde mi punto de vista como entrenador en jefe, nadie puede quitar ese rendimiento. Nadie puede.

«Lo que sucede a su alrededor no está en mi dominio [to say] Pero, como digo, nadie puede eliminar el rendimiento de los jugadores y la forma de victoria, ciertamente no en mis ojos.

«Lo que sucedió fue una pena, tuvimos la propiedad, hicimos una declaración, avisamos a todos y continuaremos».

Lea más aquí.

Doble juicio de Grimsby dado

El ex delantero de la Liga del Primer Ministro, Darren, fue uno de los que llamó a expulsar a Grimsby de la competencia, con el argumento de que si Oduor jugó un papel en detener el progreso de United, el club debería enfrentarse al castigo. Él dijo: «Tienes que cuestionar el lugar de Grimsby en la competencia».

Mientras tanto, Jason Cundy ha tomado una posición similar y enfatiza que las reglas deben seguirse, pero el argumento de que United no debe recibir un retraso, mientras que Sheffield recibirá un pasaje automático a la próxima ronda el miércoles.

«Primero, si rompes las reglas como esa, no veo cómo Grimsby puede estar en la competencia, realmente no hago eso», dijo. «Suena difícil, pero si eso hubiera sucedido al revés, diríamos:» No, está bien, £ 20,000 multa para Man Utd. «¿Ahora lo estamos juzgando por el club?

«Han violado las reglas, lo siento, tienes que dejar la competencia.

«Creo que el hombre tampoco debería obtener. [in the Europa League]. «