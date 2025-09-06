Grimsby vs Man United Replay Veredicto -Efl Cambio de reglas, respuesta clara, U -Turn -Decree

Un juicio final de la sorprendente victoria de Grimsby Town en el Manchester United y su posterior multa de la EFL por colocar a un jugador no intencionado.

El entrenador en jefe de Man Utd, Ruben Amorim, estaba en el refugio en Blundell Park.

No habrá aplazamiento de la Copa Carabao para el Manchester United esta temporada, a pesar del hecho de que Grimsby Town es un jugador no intencionado durante su increíble victoria sobre los Gigantes de Old Trafford en su enfrentamiento de segunda ronda.

Grimsby subió por 2-0 en Blundell Park y, aunque finalmente estaban atrapados, la liga de dos partes se mantuvo nerviosa para continuar a través de los penaltis. ¡Un titular, digno de noche en sí mismo, las consecuencias están llenas de gritos, en algunas secciones, para sacar a los marineros de la competencia!

En cambio, el Lincolnshire Club recibió una multa del EFL por registrar Clarke Oduor un minuto después de su cierre. Hizo su debut para Grimsby contra United, jugando como un reemplazo de la segunda mitad. El hombre de la ciudad de Bradford en el bucle incluso se perdió su lugar.

Un punto de conversación enormemente sobre el país, la realidad es que Grimsby continuará y se unirá, quien Las noticias de la tarde de Manchester Se entendió que no tenía la intención de apelar o presionar más el caso, ahora debe aceptar su sorprendente derrota.

Pero el impacto está retumbando. Aquí nuestros escritores comparten sus pensamientos sobre lo que Debería tener que han sucedido;

Liam Wood

Realmente es una tormenta en una taza de té, para mi dinero. Grimsby levantó las manos, colaboró ​​completamente con la EFL y recibió un castigo reflexivo.

United, para su mérito, ha renunciado a la esgalabotra aquí. Realmente está justo fuera del ruido que se ha reunido y ha gastado a través de publicaciones de medios y expertos.

Como dijo el gerente de Grimsby, esto no debería descarrilar un desempeño monumental del equipo de la Liga Dos. Creo que este es el momento adecuado para continuar.

Jack Flintham

Después de toda esta saga, parece que el EFL tiene que cambiar sus reglas para alinearlas con la Copa FA. Actualmente en la Copa Carabao parece haber pocos incentivos para que los clubes más grandes se apuren a registrar a los jugadores.

Aunque £ 20,000 es una cantidad importante para Grimsby y los limpiará claramente en el futuro, ¿dónde está la advertencia para los clubes de la Premier League? La ironía en esta situación es que el jugador que no era elegible, hizo más daño que bien para el club de la Liga Dos, pero usted está en un campo peligroso cuando decide el castigo en función del impacto que la persona tuvo en juego.

¿El United tiene que seguir esto más allá? No, no deberían.

Las reglas actuales indican que no es una infracción, por lo que el club es expulsado de la competencia o se ordena una repetición. Pero en el futuro, el EFL debe buscar cambiar las reglas, de modo que las sanciones reales se entreguen a los equipos.

Will Jenkins

Entiendo por qué tantos fanáticos del United han pedido una repetición.

Tomemos un escenario hipotético en el que se invierten los roles; United Field Un jugador no cerrado y Grimsby pierden el juego. Toda la comunidad de fútbol estaría furiosa porque un gran club había escapado con solo una multa, mientras que Grimsby, un club que ve un partido como la Copa Carabao como importante para el reconocimiento y las finanzas adicionales, se le negó la posibilidad de una repetición.

Dicho esto, aunque puedo simpatizar con los fanáticos de United, creo que la situación ha sido desproporcionada. La verdadera historia de ese juego no es el jugador sin altura de Grimsby, es la derrota de United contra una competencia dos partes.

Amie Wilson

Este puede ser el fanático del fútbol y un amante de un desvalido que viene aquí, pero creo que el castigo dado a Grimsby es muy bueno. El hecho de que se haya informado el problema en sí y que el club tuviera el error deja en claro que fue un verdadero error.

Se dice que el registro llegó un minuto después de la fecha límite y, aunque la fecha límite no es para nada, debe haber algo de maniobra y sentido común al emitir juicios.

Bastante, si fue media hora después de la fecha límite y el problema solo fue descubierto por una investigación, donde el club no lo reconoció, entonces sería una situación completamente diferente.

Parece que tienen que ser castigados porque las reglas han sido violadas, una multa es correcta. Eliminar fuera de la competencia se sentiría exagerado y, si eso sucediera, habría una decisión que se tomaría si United fuera restaurado o Sheffield Wednesday, que jugó Grimsby, obtuvo un día.

Para el crimen, el castigo que se ha decidido parece proporcional.

Viajes de Bruna

Es comprensible por qué tantos fanáticos del United han pedido una repetición. Al mismo tiempo, fue claramente un verdadero error de Grimsby, e inmediatamente lo tuvieron en sus manos.

Estos tipos de errores son parte del fútbol y después de la victoria histórica de Grimsby, un mayor castigo sería injusto y reduciría el significado de su desempeño. Incluso si ese resultado hubiera ido en el otro sentido, el entrenador en jefe Ruben Amorim dejó en claro, después del último silbato, que su equipo no merecía la victoria.

Es un recuerdo que el fútbol es más que resultados: se trata de esfuerzo, justicia y estos importantes momentos que hacen que el deporte sea memorable. Aunque entiendo parte de la frustración de los fanáticos del United, el club solo tiene que continuar, como quieren haber hecho.

United tiene mejores cosas para usar su enfoque y energía completa.

