Grimsby Town vs Man United TV Channel – Cómo ver, transmisión en vivo, hora de patada

El Manchester United competirá contra el equipo de la Liga Dos Grimsby Town en su empate en la segunda ronda de la Copa Carabao esta noche.

Man Utd jugará a Grimsby en Blundell Park esta noche. (Imagen: Nurphoto a través de Getty Images)

Manchester United va a contrarrestar su Copa Carabao disminuyó contra la oposición de la Liga Dos esta noche.

Grimsby Town dio la bienvenida a United en Blundell Park para un llamativo empate de segunda ronda que ha sido elegido para la cobertura de TV en todos los ámbitos. Grimsby, por supuesto, soñará con una sorpresa monumental, mientras que United tiene la esperanza de ganar la competencia, nuevamente después de la reinación de Supreme en Wembley en 2022/2023.

El equipo de Ruben Amorim recogió un punto esta temporada en sus dos primeros partidos de la Premier League. Mientras tanto, Grimsby High de David Artell, invicto de cinco juegos en la Liga Dos, están volando en la liga.

Aquí le traemos toda la información necesaria para ver el sorteo de la segunda ronda de esta noche en la televisión;

¿Cuándo es Grimsby vs Man United y a qué hora es la patada?

United jugará Grimsby el miércoles 27 de agosto. El comienzo en Blundell Park se firmará a las 8 p.m.

¿Se muestra el Grimsby vs Man Unitedgame en vivo en la televisión?

Sí. ¡Y tienes algunas opciones para elegir esto!

La Copa Carabao y los derechos de transmisión están retrasados ​​nuevamente esta temporada por Sky Sports. Sky Sports muestra el partido de esta noche en Sky Sports Football, Sky Sports Event y Sky Sports UHDR, con la cobertura y la estructura a partir de las 7 p.m., una hora antes del patada.

Alternativamente, puedes ver el juego gratis en Terrestrial TV, con ITV 1 para que las cosas funcionen a las 7.30 p.m.

¿Cómo puedo transmitir Live Grimsby vs Man United Live?

Sky Sports, con una suscripción válida, se puede ver en línea, o a través de la aplicación Sky Go, que está disponible en teléfonos móviles, computadoras portátiles y otros dispositivos similares. Como alternativa, ahora puedes seguir cada patada de Doornacht TV.

Por supuesto, eso es siempre que esté registrado para su servicio en línea. Los detalles completos están disponibles haciendo clic en estos enlaces a los sitios web de Sky Sports of Now TV.

Con respecto a la transmisión de ITV, ITV X es el lugar para estar.

¿Dónde puedo ver los aspectos más destacados de Grimsby vs Man United?

Sky Sports e ITV, sin mencionar los canales de clubes oficiales, tienen los aspectos más destacados disponibles poco después del silbato en Blundell Park. Como alternativa, como con cada competencia unida – Las noticias de la tarde de Manchester Traerá su cobertura de coincidencia de texto en vivo, en profundidad y de texto a nuestro blog de la jornada.

