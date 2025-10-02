Greater Manchester Wheelchair Racer saluda a la familia después de empacar el Campeonato Mundial de Bronce

Nathan Maguire, de 28 años, tomó su segundo gong global al terminar tercero en el T54 1500m en Nueva Delhi.

Maguire está casado con nueve veces la paralímpica Hannah Cockroft (Imagen: Marcus Hartmann – Fotografía)

Nathan Maguire dice que el apoyo de su familia lo ha llevado a una medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Atletismo para.

El corredor de silla de ruedas de Salford, de 28 años, tomó su segundo gong global al terminar tercero en el T54 1500m en Nueva Delhi.

Maguire está casado con Hannah Cockroft, quien le ganó 18uno Título mundial la noche anterior en el T34 100m.

Cockroft, además de los padres de Maguire y un contingente de entrenamiento británico de parachoques, estuvieron presentes en el estadio Jawaharlal Nehru para rugir a la estrella del noroeste en la final del jueves por la mañana.

Y Maguire dice que el impacto lo ayudó a tomar un lugar en el escenario.

«El apoyo fue increíble», dijo. “Saben cuánto significa para mí y sé cuánto significa para ellos, por lo que poder actuar para ellos y hacerlo por ellos es realmente especial.

“Los escuché cada vez que venía y cuando fui directamente a la casa, eso me alimentó para llegar a la línea de meta.

«Para que mis padres viajen aquí y pasen todo su tiempo conmigo, estoy absolutamente zumbador. Sabía que tenía el potencial, solo tenía que entrar en una buena posición y usar mi patada».

Maguire y Cockroft, de 33 años, son dos de más de 30 atletas británicos en el subcontinente, donde el equipo ahora está siendo patrocinado por el socio financiero oficial Novuna.

Maguire fue detenido en el cuarto lugar por la mayor parte de la carrera, pero cronometró su ola a la perfección y escalonó a Marcel Hug en la estrella suiza en la última esquina para terminar tercero detrás del dúo chino Jin Hua y Luo Xingchuan.

Ahora se centrará en el evento de 800m este fin de semana, en el que ganó el bronce el año pasado en el Campeonato Mundial en Kobe.

Maguire agregó: “Esa carrera jugó en mis manos, fue brillante y me encantó cada segundo.

“Los otros se juntaron y me recosté, sabía que estaba en el lugar correcto y que estaba listo para ir al final: mi velocidad máxima es una de mis grandes fortalezas.

“No soy genial tácticamente, por lo que para poder hacer una carrera tan táctica y volver a casa con bronce, significa que voy en la dirección correcta.

«Todavía tengo los 800m por venir, así que voy a seguir con un poco más de confianza que antes. Estoy absolutamente zumbando».

