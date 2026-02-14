‘Gran problema’ – Pep Guardiola responde a los comentarios de Sir Jim Ratcliffe sobre inmigración

Le preguntaron al técnico del Manchester City, Pep Guardiola, sobre los comentarios del dueño del Manchester United sobre la inmigración al Reino Unido.

Pep Guardiola y Sir Jim Ratcliffe

Pep Guardiola ha desestimado por completo las afirmaciones del copropietario del Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, sobre la inmigración esta semana. El técnico del Manchester City dijo que culpar a los inmigrantes de los problemas que ya existen en los países es un «gran problema» y que abrazar culturas es la única manera de mejorar la sociedad.

Citando cifras inexactas para respaldar sus afirmaciones, Ratcliffe concedió una entrevista esta semana en la que dijo que Gran Bretaña había sido «colonizada» por inmigrantes que desviaron recursos del Estado. Fue apoyado por el líder reformista británico Nigel Farage, pero fue criticado por el alcalde de Greater Manchester, Andy Burnham, el club de seguidores musulmanes del Manchester United y muchos otros.

Al día siguiente se emitió una disculpa si alguien se sintió ofendido por su elección de lenguaje, pero aparentemente hizo poco para cambiar la reacción a lo que dijo o quiso decir el multimillonario. Guardiola pidió disculpas cuando se le preguntó sobre los comentarios, pero su opinión general seguía siendo la opuesta a la que dijo Ratcliffe.

¡SIGUE NUESTRA PÁGINA DE FACEBOOK DE MAN CITY! Últimas noticias y análisis a través de la página de Facebook del Manchester City de MEN

Prueba MEN Premium AHORA por sólo £1

«Aprecio mucho a Sir Jim, tuve la suerte de conocerlo. Después hizo una declaración para disculparse. No comento lo que dijo Sir Jim Ratcliffe porque después dijo exactamente lo que quería decir, pero en todo el mundo el problema que tenemos en todos los países», dijo Guardiola.

«Tratamos a los inmigrantes o a las personas que vienen de otros países como el problema de los problemas que tienen nuestros países y es un problema grande, grande, grande, grande, grande. El hecho de que yo sea catalán y usted sea británico, ¿qué influencia tuvimos en el lugar donde nacimos? Fueron mamá y papá. Lihat juga bvhfgg5. Todos quieren tener una vida mejor y una perspectiva de un futuro mejor para ellos, sus familias y sus amigos, y a veces las oportunidades provienen de donde naciste y de dónde podrías ir.

«Antes era muy difícil viajar, pero hoy en día puedes llegar a cualquier lugar en una hora. Hoy en día, el color de tu piel o el lugar donde naciste no importan. Todavía tenemos mucho trabajo por hacer en eso».

Compra entradas VIP para la final de la Copa Carabao Este artículo contiene enlaces de afiliados, recibimos una comisión por las ventas que generamos a partir de él. Más información Desde 1.599 £ Asiento único Compra entradas aquí La final de la Copa Carabao se jugará entre Arsenal y Manchester City en el estadio de Wembley de Londres en marzo.

«No me hace sentir que solo por ser catalán soy mejor que tú. Mi educación cuando nací y viajé por México y Qatar o viví en Italia, Inglaterra o Alemania, es solo la ventaja de mi personalidad. Lihat juga hgtgdfgdtr5. He conocido gente increíblemente agradable mientras viajaba y eso es lo que importa, pero no me hace sentir mejor solo por haber nacido en un lugar u otro.

«La mayoría de las personas huyen de sus países debido a los problemas de sus países, no porque quieran irse. Learn more about bvhfgg4. Por mucho que abracemos otras culturas -realmente, realmente las abracemos-, esa será una sociedad mejor».

Asegúrese de que nuestros titulares deportivos más recientes aparezcan siempre en la parte superior de su búsqueda en Google convirtiéndonos en su fuente preferida. Haga clic aquí para activarnos o agregarnos como fuente preferida en su configuración de búsqueda de Google.