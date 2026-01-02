González, Savinho, Stones: noticias sobre lesiones del Manchester City después de que Pep Guardiola duplicara sus preocupaciones

Manchester City sufrió nuevas lesiones durante el empate sin goles ante el Sunderland en la Premier League

Nico González ha lesionado al Manchester City (Imagen: George Wood/Getty Images)

Las posibilidades del Manchester City de conquistar el título de la Premier League se vieron perjudicadas gracias al empate ante el Sunderland. El City se vio empatado sin goles en el Estadio de la Luz el día de Año Nuevo.

Pep Guardiola y compañía están ahora a cuatro puntos del líder Arsenal en la Premier League mientras se preparan para enfrentarse al Chelsea en su próximo partido.

El City sufrió varias lesiones nuevas durante el empate contra el Sunderland, además de tener que lidiar con varios jugadores que ya no estaban disponibles para la selección.

Se espera que Guardiola proporcione otra actualización sobre lesiones cuando el técnico del City hable con los medios antes del choque contra el Chelsea.

LEER MÁS : El ex entrenador del Manchester City se hará cargo del Chelsea mientras surge un plan tras la marcha de Enzo MarescaLEER MÁS : Pep Guardiola advierte a Rodri mientras el Manchester City persigue al Arsenal

Aquí, el Manchester Evening News echa un vistazo a la lista actual de lesionados del City y las posibles fechas de regreso…

Nico González

Nico González se fue en el descanso durante el empate del City contra el Sunderland después de recibir tratamiento por una supuesta lesión en la primera mitad.

Queda por ver si González estará fuera de juego por un período prolongado o si estará disponible para el Chelsea el domingo.

Posible fecha de regreso: Desconocido.

Savinho

Savinho fue sustituido por una presunta lesión en el minuto 52 del empate del City contra el Sunderland, sustituido por Jeremy Doku.

Es probable que el City evalúe al brasileño para determinar si la posible lesión es lo suficientemente grave como para descartarlo del partido de este fin de semana contra el Chelsea.

Posible fecha de regreso: Desconocido.

Mateo Kovacic

Mateo Kovacic ha estado fuera de juego desde octubre por una lesión en el tobillo y no se espera que el mediocampista regrese pronto.

Se sugiere que no se espera que Kovacic regrese al City hasta las últimas etapas de la temporada.

Posible fecha de regreso: Febrero.

Juan Piedras

John Stones se ha estado recuperando de una lesión en el muslo desde principios de diciembre y todavía no estaba lo suficientemente en forma para regresar contra el Sunderland.

El City espera volver a tener al defensa en la plantilla en un futuro próximo.

Posible fecha de regreso: Brighton – 7 de enero.

Óscar Bobb

Oscar Bobb se ha estado recuperando de una lesión en el tendón de la corva en las últimas semanas. Aún no se sabe cuándo volverá el atacante a la selección del partido.

Posible fecha de regreso: Enero.

Otros ausentes

Omar Marmoush (Egipto) y Rayan Ait-Nouri (Argelia) no están disponibles para el City mientras compiten por sus respectivos países en la Copa Africana de Naciones.

Aquí en Manchester Evening News nos esforzamos por brindarle la mejor cobertura y análisis del Manchester City.

Asegúrate de no perderte las últimas novedades de la ciudad uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Hacer clic aquí para obtener las historias más importantes del día.

Y, por último, si prefiere escuchar el análisis de nuestros expertos, asegúrese de consultar nuestro podcast Talking City. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcasts, incluidas Spotify Y Pódcast de Appley también puedes mirar YouTube.