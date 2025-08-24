Manchester City y Manchester United son dos clubes acreditados con un interés en firmar Gianluigi Donnarumma de Paris Saint-Germain esta ventana de transferencia de verano

Los partidarios de Paris Saint-Germain se despidieron de Gianluigi Donnarumma después de su accesorio el viernes por la noche (Imagen: PSG a través de Getty Images)

Gianluigi Donnarumma tiene nueve días para asegurar un movimiento de la Premier League antes de que se cierre la transferencia de la transferencia de este verano.

Paris Saint-Germain congeló el internacional de Italia este verano desde su equipo para el entrenador en jefe Luis Enrique después de firmar a Lucas Chevalier de Lille.

Revisan su división de portero después de ganar la Liga de Campeones, con Aruau Tenas aparentemente en exceso para los requisitos. Matvey Safonov y Teenage Summer firmando a Renato Marin Back -up de Chevalier para comenzar esta temporada.

Mientras tanto, Donnarumma se despidió de los fanáticos del PSG en el Parc des Princes el viernes por la noche. A continuación encontrará el último informe:

‘Acuerdo de la ciudad’ como ‘negociaciones en curso’

El periodista Fabrizio Romano informa que Donnarumma acordó las condiciones personales con Manchester City. Afirma que las negociaciones están en marcha con PSG más que un reembolso bajo su precio inicial de venta inicial de € 50 millones (£ 43.34 millones).

Sin embargo, cada acuerdo es, según Según Ederson, que abandona la ciudad este verano. Galatasaray todavía está entusiasmado y su futuro sigue sin estar claro después de ser utilizado por el recurrente James Trafford.

El internacional Brasil regresó al banco de reemplazo por la derrota por 2-0 contra el Tottenham Hotspur el sábado. Ederson se perdió el partido inicial de la ciudad de la temporada de la Premier League contra Wolverhampton Wanderers, aunque debido a un ataque temprano de la gastroenteritis.

Postura unida en Vestido

Manchester United ha visto con sugerencias de que podrían moverse por Donnarumma. El club no ha excluido por completo para firmar a un nuevo guardián, aunque no tienen la intención de reclutar un nuevo número uno.

Senne Lammens es quien United acelera su interés. También han investigado la posibilidad de firmar a Emiliano Martínez en préstamo de Aston Villa antes en la ventana.

En enero, las noticias de Manchester Evening revelaron que United estaba buscando un nuevo arquero; Sin embargo, no consideraron la posición este verano como una prioridad. Una lesión en Andre Onana también influyó en su inactividad.