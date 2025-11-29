Gianluigi Donnarumma se suma al hombre inestable que preocupa al City ganar en Leeds

Gianluigi Donnarumma ha mantenido sólido al Manchester City en varios partidos, pero marcó la pauta para el colapso del equipo en la segunda mitad.

Gianluigi Donnarumma tuvo problemas contra el Leeds

Algunos jugadores del Manchester City querían un Etihad más animado en la derrota por 2-0 ante el Leverkusen a mitad de semana. Hubo gestos de algunos pidiendo más ruido, aunque Pep Guardiola diría después que si sus estrellas quieren más volumen, que se lo ganen.

El City falló tanto en la segunda parte contra el Leeds, con dos goles de ventaja, que el campo estaba más animado que nadie, pero los 3.000 aficionados visitantes así lo querían. El equipo de Guardiola se quedó con los tres puntos tras una victoria por 3-2, pero no fue nada convincente para continuar el período difícil desde el parón internacional de noviembre.

Debería haber sido mejor que el martes por la noche, ya que Guardiola volvió a incorporar a nueve jugadores al equipo. Al menos eso pareció en poco tiempo, con Phil Foden enviando el primer gol después de un excelente trabajo de Matheus Nunes por la derecha.

Pero el equipo de Daniel Farke buscó algo en juego allí, lo que demostró cuán lejos estaba el City de su mejor nivel, por lo que se fueron al descanso a solo dos goles del descanso. Josko Gvardiol anotó un segundo desde un córner después de enviar un cabezazo desde uno más cerca del banderín de esquina que la portería el minuto anterior, y Erling Haaland se quedó callado mientras continuaba su búsqueda de 100 goles en la Premier League.

Fue en el otro lado donde las cosas realmente empezaron a tambalearse. Gianluigi Donnarumma ha hecho que el City sea mucho más sólido desde que llegó el día límite, realizando salvadas clave contra United, Brentford y varios otros, haciendo que el City sea tan intimidante atrás como adelante.

Sin embargo, últimamente ha habido señales de problemas. En Bournemouth y Newcastle le mostraron una tarjeta amarilla por protestar por los goles marcados en su contra, sugiriendo a sus oponentes que él podría ser el objetivo.

Cuando Leeds hizo dos sustituciones en el descanso en el Etihad, Donnarumma fue uno de los primeros en debilitarse cuando reclamó y lanzó un tiro libre bastante inofensivo, mostrando una figura aliviada cuando el disparo de Ethan Ampadu fue bloqueado más allá de él.

Luego, Nunes cometió dos errores, lo que le permitió a Dominic Calvert-Lewin recuperar uno, jugarlo de lado y luego devolverle el balón con una mejor asistencia que la que le había dado a Foden. Pero de nuevo un pase tembloroso de Donnarumma, que evadió a Nico O’Reilly y salió a sacar de banda en el tercero del City, animó a un equipo visitante que había tenido altibajos.

El City estaba tan desordenado que pareció lograr que Donnarumma fingiera una lesión para que Guardiola pudiera darles a todos los demás una charla de equipo, pero minutos más tarde el Leeds empató después de un desafío sin sentido de Gvardiol en el área de penal, donde parecía más difícil conseguir al hombre que al balón. El portero salvó el primer intento de Lukas Nmecha, pero llegó el rebote y el exdelantero del City pudo marcar.

Los problemas no terminaron ahí para el equipo y para Donnarumma, quien recibió su cuarta amonestación de la temporada en la Premier League, lo que lo alejó a uno de una suspensión. Pero justo cuando se perdió toda esperanza, se anunciaron 10 minutos de descuento y Foden hizo lo que Foden puede hacer: un disparo a la esquina inferior.

Hubo un enorme alivio por parte de los jugadores y los aficionados, que se unieron una vez más para celebrar una victoria que casi habían desperdiciado. Todos en Blue sabrán que tendrán que ser mucho mejores si quieren ser escuchados en el norte de Londres.