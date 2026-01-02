Gianluigi Donnarumma Rush y Rodri no devuelven a Energh para el nervioso Man City

El Manchester City presionó al Sunderland en la segunda mitad, pero no logró asegurar el triunfo de la Premier League en una noche marcada por las lesiones.

Rodri regresó al Manchester City

Cuando Pep Guardiola imaginó que Rodri regresaría a la acción, no podía haber sido así. Después de perderse dos meses de acción desde su último regreso abortado, el mediocampista estrella del City entró en acción en una tarde muy fría en el Estadio de la Luz mientras los aspirantes a la Premier League luchaban por mantener la competencia unida contra los recién llegados de este año.

Nathan Ake casi fue expulsado en el tercer minuto, Nico González apenas llegó al descanso cuando Rodri fue expulsado y Savinho tuvo que ser retirado del campo casi tan pronto como comenzó la segunda parte. Como si no lo supiera ya, a Guardiola se le demostró una vez más el esfuerzo que supone intentar llegar hasta el final en una carrera por el título.

En esas circunstancias, el City apreciará el punto por el que luchó, lo que lo deja a cuatro del líder Arsenal a mitad del camino. Mientras corren a casa para prepararse para la visita del Chelsea sin entrenador el domingo, esperarán que una noche emocionante en el noreste no acabe con sus esperanzas de título.

Guardiola prefiere jugar contra equipos recién ascendidos en los meses de invierno, donde el impulso del ascenso de la temporada anterior ha sido reemplazado por la sombría realidad de luchar desesperadamente por puntos en una liga implacable donde la brecha con la siguiente división se amplía cada año. Sólo el Sunderland leyó el guión y se negó a aceptarlo, lo que significa que comenzaron su partido número 19 de la campaña dos puntos detrás del quinto e invictos en los nueve partidos en casa.

Demostraron por qué en un partido complicado en un campo pobre, con el City limitado a solo un tiro a puerta en la primera mitad (a pesar de que Erling Haaland debería haberlo hecho mejor) y la vida se le puso difícil a la defensa. Después de haber realizado tan pocos cambios en su alineación en las últimas semanas, Guardiola observó cómo los mismos jugadores luchaban por tomar el control del juego.

Las tres sustituciones antes de la hora proporcionaron algo de frescura, y Josko Gvardiol fue rechazado con un cabezazo a quemarropa antes de que un disparo en bucle golpeara el exterior del poste. Entre esos intentos, Doku pensó que se había abierto paso a través del área de penalti en su camino hacia el primer gol, solo para ver cómo su disparo se desviaba hacia la cabeza de Nordi Mukiele y rebotaba hacia un lugar seguro.

Cuando el partido llegaba a su fin, Gianluigi Donnarumma se apresuró a poner el balón nuevamente en juego mientras el City buscaba una reactivación y un gran avance. No lograron mantener el récord local del Sunderland y dejaron a los Blues viajando de regreso a Manchester con sentimientos encontrados.

Durante meses, los primeros minutos de Rodri fueron exactamente lo que el City hubiera querido: no llamativos pero sí férreos, dándole al equipo la base que necesitaba en la segunda mitad para tomar el control del partido. Doku lució inteligente de inmediato y Haaland no tendrá muchas noches en las que esté tan frustrado.

Si su racha de ocho victorias consecutivas en todas las competiciones terminara, no sería con una derrota y la forma en que lucharon y mejoraron en Sunderland complacerá a Guardiola. Al mismo tiempo, es una ventaja para el Arsenal y, si bien el regreso de Rodri es invaluable, el City debe esperar con nerviosismo, ya que esperan que las lesiones que sufrieron en este partido no les cuesten más con un cambio apretado para los próximos dos juegos.